Nouvelle Ford Mustang 2017 : au tour du cabriolet

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Ford n’a pas fait durer le suspense bien longtemps. A vrai dire, il n’existait pas vraiment, tant on savait que la version cabriolet de la Ford Mustang 2017 reprendrait entièrement les nouveautés apportées par le restylage du modèle fastback.





3 peintures, 12 choix de jantes

Le design, légèrement plus timide, avec ses optiques renfoncés, ses phares 100% diodes et ses nouvelles ouïes de capot, a entièrement été transposé. Le tout pourra être agrémenté d’un des trois nouveaux choix de peintures, et d’une des douze sélections de jantes proposées par le constructeur américain.





Le V6 supprimé

Comme pour la version à toit, le moteur V6 3,7 litres n’apparaît plus au catalogue, faute d’avoir convaincu outre atlantique. En échange, la marque à l’Ovale bleu a revu son bloc 4 cylindres 2,3 litres « Ecoboost » de 314 chevaux –son couple est passé à 450Nm, et retouché le V8 5,0 litres, désormais capable de distiller 430 chevaux pour un couple équivalent à 540Nm.

La firme de Dearborn lui a aussi conféré l’accent technologique, caractérisé par un instrumentation entièrement numérique de 12 pouces personnalisable, et incluant une fonction capable de mémoriser vos préférences de conduite. Les tarifs complets de la Ford Mustang 2017 devraient être dévoilés au prochain salon de Genève, en mars.