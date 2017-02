Nouvelle SEAT Ibiza : infos, photos et vidéo officielles

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Lancée pour la première fois en 1984, l'Ibiza est devenue le best-seller de SEAT avec plus de 5,4 millions d'unités vendues. La SEAT Ibiza est d'ailleurs l'un des trois piliers du constructeur ibérique, avec la Leon et l'Ateca. Alors que vaut cette cinquième génération de l'Ibiza ? Automoto.fr vous livre les premières infos.



Une mini Leon !

Commençons par le look de l'Ibiza : elle reprendre des éléments de la Leon et de l'Ateca. On peut même qualifier la nouvelle Ibiza de « Baby Leon » tant l'air de famille est frappant. L'Ibiza se distingue tout de même avec des angles plus prononcés, des nervures de profil plus marquées, des optiques plus triangulaires. De plus, le capot à double nervure centrale et le X dessiné par les lignes du capot et des boucliers sont un moyen de la différenciée de sa grande sœur.



A noter que cette Ibiza est le premier véhicule du groupe Volkswagen à reposer sur la plateforme modulaire MQB A0, qui permet un poids en baisse et une rigidité accrue.









Plus courte mais plus spacieuse



Lancée uniquement en cinq portes, cette Ibiza 2017 est plus courte de 2mm que sa devancière : elle mesure en effet 4,06m de long. Cependant, elle est plus large de 87mm et plus basse d'1mm. Le résultat est une voiture beaucoup plus confortable, la nouvelle SEAT étant plus spacieuse à l'intérieur et plus large à l'extérieur.



La nouvelle SEAT IBIZA propose quatre lignes d'équipement, commençant par la finition Référence suivie de la finition Style. Les hauts de gamme sont représentés par les finitions FR et XCellence.



L'Ibiza reçoit notamment une planche de bord traitée à l'horizontale, comme sur la Leon. Mais le revêtement est coloré comme sur la Skoda Fabia. Par ailleurs, l'Ibiza dispose de nombreuses aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistant d'embouteillage. SEAT propose également des radars de stationnement et une caméra de recul nettement améliorés.





Sept motorisations différentes

Pour le lancement de sa nouvelle citadine, SEAT propose sept motorisations différentes. La gamme essence de compose du trois-cylindres 1L TSI proposé en versions 95ch et 115ch. Un quatre-cylindres 1,5L TSI de 150ch arrivera fin 2017 et un bloc 1L TSI de 90ch au gaz naturel est même annoncé ! Côté Diesel, les futurs acheteurs auront le choix entre un 1.6L TDI de 80ch, 95ch ou 110ch.



La cinquième génération de la SEAT Ibiza sera présentée au grand public lors du prochain Salon automobile de Genève et sera commercialisée en juin 2017. Aucun tarif n'a été annoncé par le constructeur espagnol.



