La nouvelle Škoda Octavia RS restylée offre 230 chevaux !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

De quoi passer de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes !





Un discret restylage

Présenté en octobre dernier, le restylage de la Škoda Octavia est désormais appliqué sur la version sportive badgée RS. L'essentiel des modifications se remarque sur la face avant, dotée d’une grille de calandre plus large et complétée par deux phares supplémentaires offrant une double signature lumineuse. Les projecteurs Full LED sont équipés d'un système d’éclairage auto-adaptatif (AFS) et sont complétés par des antibrouillards également à LED.

A l'arrière, le diffuseur noir laqué est surmonté d'un jonc rouge réfléchissant, spécifique à cette version sportive. Les feux arrière ainsi que l'éclairage de la plaque d'immatriculation s'équipent également désormais de LED. La familiale sportive est toujours disponible en carrosseries berline et break.





Jusqu'à 230 chevaux

Sous le capot, la Škoda Octavia RS offre deux motorisations essence et diesel : le diesel 2.0 TDI offre 184 chevaux et 380 Nm de couple, permettant d'atteindre les 100 km/h en 7,9 secondes pour une vitesse maximale de 232 km/h. La version essence est animée par le 2.0 TSI qui passe désormais à 230 chevaux (au lieu de 220), pour un couple maximal de 350 Nm. Le 0 à 100 km/h est ici abattu en 6,7 secondes, pour une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Selon les versions, il est possible d'opter pour une transmission intégrale, ainsi qu'une boîte automatique DSG à 6 rapports.

Les tarifs de la Škoda Octavia RS restylée n'ont pas encore été communiqués, ils devraient être connus d'ici le prochain Salon de Genève en mars 2017, où elle sera exposée.