Nouvelle Suzuki Swift 2017 : les infos et photos officielles

Par Tran HA

La firme japonaise renouvelle un modèle stratégique qui s'est écoulé à plus de 5,3 millions d'exemplaires.





Plus moderne et plus habitable

Longue de 3,84 mètres (+10 mm par rapport à la génération actuelle) et large de 1,70 mètres, la nouvelle Suzuki Swift offre surtout un empattement allongé de 20 mm, au bénéfice de l'habitabilité intérieure. Le design évolue pour adopter plus de rondeurs et on remarque un petit décroché au niveau de la custode arrière qui intègre la poignée de porte, donnant à la voiture un air de trois portes alors qu'elle en propose en réalité cinq. Un procédé que l'on retrouve sur de nombreux véhicules actuels tels que la nouvelle Nissan Micra.

A bord, l'ambiance évolue également vers plus de modernité, mais la finition ne semble pas égaler les références du segment. On remarquera la présence d'un volant à méplat ainsi que d'un écran tactile au centre de la planche de bord, qui commande un système multimédia avec navigation GPS et support d'Apple CarPlay et d'Android Auto.

Parmi les équipements, citons notamment l'accès et démarrage mains libres, la caméra de recul, la climatisation, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au freinage d'urgence automatique ou encore l'alerte de franchissement de ligne.

Une nouvelle offre de motorisations

Sous le capot de la nouvelle Swift, nous retrouvons deux motorisations essence pour le Japon : un trois cylindres turbocompressé 1,0 litre BoosterJet offrant 102 chevaux et 150 Nm de couple, ainsi qu'un quatre cylindres 1,2 litres Dualjet fort de 91 chevaux et 118 Nm de couple, pouvant être associés à des boîtes mécanique à 5 rapports ou automatique à 6 rapports, et disponibles en deux ou quatre roues motrices selon les versions. En Europe, ces motorisations pourraient toutefois varier et être complétées d'une offre diesel.





Une version micro-hybride SHVS (Smart Hybrid Vehicule by Suzuki) est également proposée : elle associe le quatre cylindres essence de 91 chevaux à un alterno-démarreur et une batterie, qui permettent d'assister le moteur thermique lors des accélérations tout en récupérant de l'énergie lors du freinage. Cette technologie qui équipe également la Suzuki Baleno vise ainsi à réduire les consommations et émissions de CO2. Le poids plume de cette nouvelle Swift (entre 840 et 970 kg selon les versions, soit jusqu'à 160 kg de moins que la précédente génération) devrait également y contribuer.

La nouvelle Suzuki Swift sera commercialisée au Japon dès le 4 janvier 2017. Son lancement international interviendra au printemps, après une présentation au Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017.