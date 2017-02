Occasion du jour : Craquez pour une DeltaWing

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Après 5 ans de bons et loyaux services au sein du sport automobile, il est temps pour cette DeltaWing de se reposer ou de faire vivre de nouvelles sensations à qui voudra bien d’elle. En effet, l’un des trois prototypes produits par Panoz est à vendre sur le site anglais Wirewheel. L’engin pour le moins atypique est le fruit d’un projet réalisé en 2009.





Nissan ange gardien

C’est à l’occasion d’un appel d’offres proposé par le championnat IndyCar que le bolide aux allures de fusée naîtra. Si en revanche, le marché est gagné par le constructeur de voiture de course Dallara, le véhicule ne finira pas ses jours au garage. Nissan prendra sous son aile DeltaWing pour ses débuts en compétition. Sous les couleurs de la marque nippone, le prototype participera en 2012 au Garage 56 des 24 Heures du Mans, où elle sera contrainte d'abandonner après un accrochage avec une Toyota LMP1. Pour cette première manche, le constructeur lui fournira le moteur.

Un seul modèle vivant

Un an plus tard, alors que Nissan tire sa révérence, la gamme DeltaWing s’agrandit et fait de la place à une version coupé homologuée à la nouvelle réglementation technique de l’ACO. Dopé de 350 ch, ce prototype baptisé "DWC13" enchaînera les tours de roues pendant 3 ans dans la catégorie P1 du championnat American Le Mans Series (anciennement connu sous le nom d’International Motor Sports Association - IMSA).

Reste à connaître le prix qui n’est pas encore communiqué. Sachez que c’est la seule chance de se procurer l’engin puisque le châssis n°002 a pris sa retraite au musée de collection de Panoz quant aux châssis n°003, il a été détruit à l’occasion des 24 Heures de Daytona en 2016.