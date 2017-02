Occasion du jour : la Ford GT de Jenson Button mise en vente

Par Lucas VINOIS | Ecrit pour TF1 |

Si vous êtes fan de course automobile, la conduite d’une voiture de route précédemment détenue par un champion du monde de Formule 1 pourrait vous intéresser. Cela tombe bien, la Ford GT de Jenson Button est mise en vente.





Porte-monnaie fébrile s'abstenir

Deux mots imprimés sur le document de cette Ford GT auront une incidence certaine sur son prix final. Et pour cause, le Britannique Jenson Button - tout jeune retraité - a été le premier propriétaire de cette célèbre Ford GT de 2005. Pour l’acquérir, il faudra débourser entre 300.000 et 350.000 euros selon Silverstone Auctions.

Une voiture chargée d'histoire

L’emblématique silhouette de la Ford GT est un rappel à son ancêtre, la célébrissime Ford GT 40 victorieuse à quatre reprises aux 24h du Mans (de 1966 à 1969 inclus). Le schéma de couleurs bleu sur blanc est un hommage à Carroll Shelby, avec les bandes de course bleues emblématiques s'étendant au centre de la voiture. Dotée d’un V8 5.4 litres suralimenté de 550 ch, mais aussi d’une transmission manuelle à six rapports, elle est bien évidemment plus old school que la Ford GT cru 2017. Cette dernière abrite un V8 double turbo et embarque avec elle de nombreux matériaux composites.





L’acquéreur pourra donc s’imaginer pleine charge descendant la ligne droite des Hunaudières. Pour renforcer encore l’immersion dans cette bête de course, les autocollants Mobil 1, partenaire de McLaren au moment où Jenson Button a acheté le véhicule, sont visibles sous le capot arrière. Cerise sur le gâteau, l’heureux élu recevra le bon de commande original signé par le champion du monde himself. Une deuxième pièce de collection (pour le prix d’une) en plus de la voiture.