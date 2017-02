Occasion du jour : L'ancienne Ferrari Dino 246 GTS de Ross Brawn est à vendre

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Ancien directeur technique de Ferrari et Mercedes, ancien patron de l'écurie Brawn GP avec laquelle il a été champion du monde en 2009, Ross Brawn est désormais en charge des questions sportives et techniques en F1. Et pour une raison inconnue, il vient de mettre en vente, via Hexagon Classics, sa Ferrari Dino 246 GTS.



► La Ferrari Dino 246 GTS de Ross Brawn en photos

L'avant-dernière Dino livrée en Grande-Bretagne

La Ferrari Dino 246 GTS appartenant à Ross Brawn est sortie de Maranello en 1974 et est l'avant-dernière Dino livrée en Grande-Bretagne (le volant est donc situé à droite). Elle fait partie des douze exemplaires de la série « Flares ».



La spécificité de ce modèle se manifeste par la présence de jantes Campagnolo de 7,5 pouces, qui n'étaient proposées à l'époque qu'en option, et par des ailes élagries, d'où son nom de « Flares ».



Cette Dino est habillée de la livrée « Bianco Polo Park » et est dotée d'un habitacle « Daytona » recouvert de cuir noir.

195 chevaux sous le capot !

Sous le capot, on trouve un V6 2.4 litres de 195 chevaux qui permettent à la Dino 246 GTS d'atteindre la vitesse maximale de 236 km/h. A noter que cette Ferrari affiche 24.000 miles au compteur soit environ 38.624 kilomètres.



Quant au prix de cette merveille, Hexagon Classics refuse de le communiquer. Cependant, un modèle similaire affichant 19.000 miles avait été vendu en 2013 par RM Sotheby's pour 390.500 dollars. On peut supposer que la Dino de Ross Brawn se vendra à un tarif avoisinant cette somme.

