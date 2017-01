Occasion du jour : Une Ferrari F40 ayant appartenu à Eric Clapton est à vendre

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Si vous économisez depuis quelques années pour vous offrir une voiture de rêve, c’est le moment de casser votre tirelire.





La plus rock des F40

La Ferrari F40 compte, assurément, parmi les voitures qui ont le plus marqué l’histoire de l’automobile. Mythique, avant-gardiste, sublime, surpuissante, le bolide italien occupe tous les rêves des amateurs de la marque. Eric Clapton, légende du rock et dieu des guitaristes, a forcément multiplié la valeur de tout ce qu’il a touché. Alors imaginez si une F40 lui ayant appartenu était à vendre.





Un prix à méditer

Et bien c’est le cas ! La maison de luxe GVE, spécialiste londonienne des voitures de luxe, vient de mettre en vente un supercar de Maranello dont le troisième des quatre propriétaires n’était autre que le fameux guitariste britannique. Et, cerise sur le gâteau, elle n’affiche que 10.881 km au compteur, alors qu’elle a débuté sa carrière en 1991. Elle a bien évidemment adopté la teinte Rossa Corsa (l’une des plus marquantes de la firme au Cheval Cabré) et a passé, comme le précise GVE, le plus clair de son temps « dans des garages bien équipés ».

Forcément, elle n’est pas à la portée de tout le monde, puisque son tarif a été fixé à 925.000 livres. Soit environ 1.075.000 euros. On vous laisse le temps de la réflexion.