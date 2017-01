Occasion du Jour : une Maserati GranTurismo ex-Lionel Messi à vendre ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Un revendeur allemand propose actuellement une sublime Maserati GranTurismo, qui aurait appartenu à la star du FC Barcelone et de l’équipe de football d’Argentine, Lionel Messi.

Tandis que Cristiano Ronaldo amasse les voitures dans son garage, son rival Lionel Messi s’en sépare ? En effet, une ancienne Maserati GranTurismo ayant appartenu à la star argentine de football cherche un nouveau propriétaire selon le site de petites annonces allemand Mobile.





Douteuse mais sulfureuse

Bien qu’il soit fidèle à sa compagne d’enfance et désormais fiancée, l’Argentin n’a pu que craquer devant les courbes de cette belle italienne. La star du ballon rond s’était offert en 2012 une Maserati GranTurismo MC Stradale, version la plus puissante du coupé au Trident, équipé du V8 4,7 litres 460 chevaux, sublimée par une teinte noir mat intégrale de toute beauté, surlignée par des logos, étriers de freins et ouïes latérales rouges. Ses mensurations de vitesse avaient aussi tout pour plaire : 4,5 secondes au 0-100 km/h, pour une pointe de 303 km/h.





Ici, cet exemplaire - blanc d’origine - affiche 46.000 kilomètres au compteurs et aurait, selon le site allemand, n’a toutefois pas la certification originale que le véhicule ait bien appartenu à Lionel Messi. Le revendeur, le garage Tano Neumann Auto Performance situé dans la banlieue de Francfort, propose cette Maserati GranTurismo MC Stradale à 119.900 euros, sachant que le modèle neuf en demande 155.430 aujourd’hui. La belle affaire ?