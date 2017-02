Occasion du jour : Une Mercedes-Benz Classe E… pickup !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Il n’y en a que trois dans le monde. Alors si vous souhaitez disposer d’une pièce rare sans vous ruiner, rendez-vous au Danemark.





La plus américaine des Classe E ?

A l’intérieur ou de face, cette MercedesE280 de 1999 n’a rien de bien étrange. A la lecture de ses équipements, non plus : boîte automatique, intérieur en cuir noir, climatisation bi-zone, phares xénon, jantes en 17 pouces, régulateur de vitesse, sièges chauffants, etc, etc… Pourtant, il suffit de prendre un peu de recul pour constater que cette berline allemande n’est pas comme toutes les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est un… pickup!

Moins de 25.000 euros

En réalité, cette Classe E est le fruit d’un travail de BINZ, une entreprise allemande spécialisée dans la création de véhicules de service. La firme a travaillé plus particulièrement sur des voitures de la marque à l’Etoile, et n’a créé que trois exemplaires de ce pickup. Aujourd’hui, l’un d’entre eux est à vendre au Danemark. Elle affiche 238.000 km au compteur, et est disponible pour 174.900 couronnes danoises, soit environ 23.500 euros, sur Bilbasen, le Bon Coin danois.