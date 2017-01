Occasion du jour : Une Renault 5 Turbo Groupe B est à vendre !

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Si c'est au volant de voitures modernes et survitaminées que l'on retrouvera Sébastien Ogier, Thierry Neuville ou encore Jari-Matti Latvala au rallye du Monte-Carlo 2017, on n'oublie pas pour autant les sportives mythiques. Ça tombe bien, dans quelques jours le salon Rétromobile accueillera entre ses murs une star : la Renault 5 Turbo Groupe B. Cerise sur le gâteau pour les amoureux de cette bombinette, elle est à vendre !









Année 1981 : L'heure de gloire



La bolide, proposé aux enchères par la maison RM Sotheby's, n’est autre que l'évolution de la première version de la Renault 5 Turbo de rallye, la Cévennes. Et pour cause, cette version "Tour de Corse" fait partie des 20 exemplaires produits par l’usine de la marque au losange en 1981.



Sa célébrité, elle la devra à Jean Ragnotti. En 1981, c'est à son volant que le pilote remporte le rallye du Monte-Carlo. Quant au Français Bruno Saby, lui aussi engagé sur la course, il sera contraint d'abandonner après un accident au volant de cette R5 Turbo, ici en vente.



Après un léger détour par la case usine, le véhicule ressort dopé de 300 ch. et rejoint ainsi les bancs du Groupe B avec à son bord, le représentant de Renault en Grèce, Alexandros Maniatopoul, connu sous le pseudonyme de Leonidas. Si le pilote court quelques courses dans le pays entre 1982 et 1983, le bolide sera finalement vendu en 1984 pour de nouvelles aventures victorieuses... Homologuée pour la course, la citadine bodybuildée entre dans la catégorie du Groupe 4 embarquant actuellement sous son capot 255 ch.

Une vente à plus de 200.000€ ?



36 ans après sa première course, il est tant pour le véhicule de faire la joie des collectionneurs. Mais il va falloir mettre la main au porte monnaie. Cette “titine” tricolore serait estimée entre 200.000 et 250.000€ ! Rien que ça…