Onuk Sazan : la supercar qui vient de Turquie !

Si de nombreux constructeurs étrangers sont implantés en Turquie, les constructeurs locaux sont peu nombreux. Parmi eux : Onuk, qui produit une supercar, la Sazan.



Qui se cache derrière Onuk ?

La société Onuk a été fondée par Ekber Onuk, qui possède un Ph.D. (l'équivalent d'une thèse) en ingénierie aéronautique. L'un des départements de la société est Onuk Road, spécialisé dans la fabrication de voitures.



Jusqu'à présent, Onuk Road n'a fabriqué que deux modèles : la Sazan LM et la S56. Premier modèle de la marque, la Sazan LM est un petit bolide destiné essentiellement aux circuits.





Un V8 emprunté à la Corvette Z06

La Sazan LM possède un moteur en position central qui est un V8 7.0 LS7 emprunté à la Chevrolet Covertte Z06. Grâce à ce bloc développant 505 chevaux, la Sazan LM passe de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Dotée d'une boîte de six vitesses, la Sazan pèse 1.050 kilos et sa vitesse de pointe est de plus de 300 km/h. Enfin, si vous souhaitez acquérir ce bolide, sachez que son prix de venter est de 200.000 euros.



Quant au second modèle, la S56, elle dispose elle aussi d'un moteur placé en position central. Mais contrairement à la Sazan LM, on trouve un Ford Ecoboost Turbo 1.6 de 180 chevaux ou un 2.0 de 252 chevaux. Quant à ses performances, elles n'ont pas été communiquées par le constructeur.



