Opel Crossland X 2017 : les infos et photos officielles

Un futur concurrent du Citroën C3 Aircross, avec qui il partage pourtant son architecture technique...





Un Opel Mokka X à peine plus petit

Fruit de la collaboration entre General Motors et le Groupe PSA, ce nouvel Opel Crossland X qui remplace l'Opel Meriva est un dérivé du futur Citroën C3 Aircross, lui-même remplaçant du C3 Picasso. En effet, les SUV et autres crossovers connaissent actuellement un fort succès, au détriment des silhouettes plus traditionnelles : c'est ainsi que les monospaces compacts cèdent peu à peu leur place à des modèles plus modernes et au look discrètement baroudeur.

Ce nouveau Crossland X est en effet à mi-chemin entre une citadine, un monospace compact et un SUV. Avec ses 4,21 mètres de long, il est juste 7 cm plus petit qu'un Opel Mokka X : contrairement à celui-ci, plus aventureux avec une transmission quatre roues motrices en option, le Crossland X adopte un positionnement plus urbain et familial. Il offre une position assise haute, tout comme un monospace ou un SUV, avec des dimensions compactes pour plus de praticité en ville. Le coffre est généreux avec un volume de 410 litres avec la banquette en place : cette dernière est également coulissante sur 15 cm pour une meilleure modularité et offrir 520 litres de coffre, et peut aussi se rabattre pour porter la capacité à 1.255 litres.

Le plein de technologies

Esthétiquement, nous retrouvons de nombreux éléments de design empruntés aux autres modèles de la gamme Opel : une calandre et des lignes de flanc creusées empruntées à l'Opel Insignia, l'esprit baroudeur du Mokka X, ou encore le jonc supérieur chromé des vitres latérales de l'Opel Adam. A l'intérieur, le dessin de la planche de bord est inspiré de l'Opel Astra, avec une ergonomie épurée faisant la part belle à l'écran tactile de 8 pouces intégré en son centre, doté du système IntelliLink embarquant les services connectés Opel OnStar et équipé d'un hotspot Wi-Fi 4G.

Au niveau des équipements embarqués, l'offre est riche et technologique, avec notamment des projecteurs full LED, l'affichage tête haute, la caméra de recul panoramique 180°, l'Advanced Park Assist, le freinage automatique d'urgence avec alerte de collision, l'aide au maintien de voie, la lecture des panneaux, la surveillance d'angle mort, l'accès et démarrage sans clé, ou encore le volant et le pare-brise chauffants.

Sous le capot, les motorisations n'ont pas été dévoilées mais sont empruntées au Groupe PSA : on devrait y retrouver les trois-cylindres essence "PureTech" ainsi les quatre-cylindres diesel "BlueHDi", ainsi qu'une motorisation GPL. Absent du prochain Salon de Genève pour ne pas faire de l'ombre au Citroën C3 Aircross qui y fera sa première mondiale, le nouvel Opel Crossland X sera commercialisé à l'été 2017.