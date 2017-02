Opel Insignia Sports Tourer 2017 : premières photos avant la présentation officielle

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Opel dévoile la seconde génération de son break familial : l'Insignia Sports Tourer. Le constructeur automobile propose un break plus spacieux et high-tech qu'il présentera au Salon de Genève en mars prochain.

Opel tente une approche du premium avec ce nouveau break Insignia Sports Tourer 2017 qui jouit d'un coffre et d'un habitacle plus spacieux, ainsi que de nouvelles options. Des joncs chromés étirés du bas du pare-brise en passant par les feux et allant même jusqu'aux baguettes qui entoure les vitres, assurent un style plus sportif au break. Mais rien de nouveau du côté des motorisations.



Intérieur et coffre spacieux



Le break Insignia Sports Tourer 2017 mesure 4,98 mètres et dispose d'un coffre au volume de chargement de 1.640 litres, quand la banquette arrière est rabattue via les rails "Flexorganizer", soit 100 litres de plus que l'actuel break. Le coffre s'ouvre et se referme par le passage du pied sous le bouclier arrière ("mains libres"). Au niveau de la longueur du véhicule Opel gagne, mais le volume du coffre laisse à désirer. Par exemple, la Renault Talisman mesure 4.87 m et dispose d'un volume de coffre de 1.681 litres ou la Skoda Superb Combi 4.86 m pour 1.950 l. Le break d'Opel est même plus long que le break premium BMW Série 5 Touring (4,94 m pour 1.700 litres de coffre).



L'espace habitable est une des priorités d'Opel. La hauteur du toit grandit, mesurant 1,48 mètre. L'espace entre les essieux est de 2,83 mètres ( soit 9,2cm de plus que l'actuel break Insignia). Le siège du conducteur est abaissé pour une meilleure vision de la route. Et les sièges ont en option une fonction massage, ventilation et mémoire.

Voir les photos officielles du break Opel Insignia Sports Tourer<br>

Rien de neuf chez les moteurs, mais des options améliorées



L'Insignia Sports Tourer 2017 proposera les mêmes moteurs que sur la berline Opel Insignia Grand Sport- encore inconnus - avec la nouvelle boîte de vitesses automatique optionnelle à huit rapports, et ses trois modes de conduite proposés. Le break perd tout de même 200 kilos par rapport à sa première version. Il dispose aussi d'un nouveau système de transmission 4X4 - de série sur certains modèles - à vecteur de couple et de deux embrayes multidisques à pilotage électrique (remplaçant le différentiel de l'essieu arrière).

Le break s'inspire directement du concept-car Opel Monza (présenté au Salon de Francfort en 2013), dispose de phares LED IntelliLux de seconde génération avec un faisceau d'éclairage jusqu'à 400 mètres.



Côté options, Opel propose quelques nouveautés. L'appel de secours en cas d'accident ou de vol est disponible ainsi qu'une conciergerie pour réserver un hôtel. Le WiFi haut débit 4G permet de se connecter à tous ses appareils. Une caméra 360° permet l'aide au maintien dans la voie de circulation, avec une correction automatique de la trajectoire. Un capot "actif" en cas de choc avec un piéton est aussi proposé en série ou en option en fonction des finitions.



Le break Opel Insignia Sports Tourer 2017 sera commercialisé en septembre 2017 (carnet de commandes ouvert dès le printemps). Son prix sera communiqué lors de sa présentation officielle au Salon de Genève (9-19 mars 2017), mais le prix de départ est estimé à 31.000 euros.