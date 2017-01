Oui, la McLaren F1 2017 sera bien orange

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

L’adage « Orange is the new black », popularisé par une série, va encore reprendre du sens !





Une silhouette pour alimenter les rumeurs

C’est une quasi-certitude désormais. La livrée 2017 de la McLaren F1 sera majoritairement orange. Ce vendredi 28 janvier, sur son compte Twitter, l’écurie a affiché une nouvelle photo en bannière, où l’on y aperçoit une silhouette dessinée par des traits orangés. Accompagné du slogan « Change your game » (Changez votre jeu), le cliché a encore alimenté la rumeur sur ce changement de couleur.

En réalité, cette mutation a plusieurs significations. Elle doit d’abord marquer un retour aux sources, et renvoyer à la toute première victoire de l’écurie en F1. C’était en 1968. Bruce McLaren, cofondateur de l’équipe éponyme, avait remporté le Grand Prix de Belgique avec une monoplace orange.





Nouveau départ

La volonté de débuter une nouvelle ère, elle, est liée à ses résultats catastrophiques depuis que Honda en est le motoriste. Ils ont d’ailleurs conduit au départ de Ron Dennis, figure emblématique des plus grands succès de McLaren finalement virée, et a des changements radicaux de politique sportive. L’Américain Zak Brown, ex pilote puis patron d’une société de marketing, a été nommé directeur général en novembre dernier.

Ces derniers temps, McLaren Racing a multiplié les indices sur sa future livrée, qui sera présentée le 24 février prochain. Et ils ont tous laissé penser que la MP4-32 troquera sa robe noire pour une parure orange.