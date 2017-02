Pagani : La Huayra Roadster 2017 sera encore plus légère !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Horacio Pagani est taquin. Il prend un malin plaisir à dévoiler petit à petit les détails de la Pagani Huayra Roadster qui devrait être commercialisée en 2017. Du coup, Automoto fait le point sur les premiers éléments divulgués.



[Grand Format : la Pagani Huayra, une histoire unique !]



Plus légère et plus puissante !

« Light is right » se plaisait à dire Colin Chapman, le fondateur de Lotus. Visiblement, c'est aussi la philosophie de Horacio Pagani. Le fondateur de Pagani a en effet annoncé que la future Huayra Roadster serait « encore plus légère que le coupé qui est déjà l'hypercar le plus léger de tous les temps ».

Pour rappel, la Huayra de base pèse 1.350kg sur la balance et sa déclinaison extrême, la « BC » a été allégée à 1.218kg malgré l'ajout d'éléments aérodynamiques.



Un V12 de près de 800 chevaux

Horacio Pagani a également annoncé que la future Huayra Roadster reprendra la moteur de la version « BC », à savoir le V12 6L biturbo d'AMG de 789 chevaux (730 chevaux sur la version basique à titre comparatif).



Pour avoir une idée précise des performances de Huayra Roadster, il faudra attendre les infos de Monsieur Pagani himself ou bien se rendre au prochain Salon de Genève, du 9 au 19 mars, puisque la sublime sportive y sera exposée.

[La Pagani Huayra se décline en version extrême BC]