Peugeot 308 2017 : le restylage échappé sur Facebook ?

A l’aube du Salon de Genève, les lever de voile mais aussi les fuites se propagent. Dernière en date : la Peugeot 308.





La version chinoise ? Presque...

C’est pour se féliciter de son titre de meilleur compacte de l’année décerné par L’Automobile Magazine que Peugeot a concocté un visuel publié sur sa page Facebook ce jeudi 16 février 2017, et retiré quelques minutes plus tard. Cependant, le visuel met en scène une version inconnue de la 308… et pour preuve.

Après recherche, il s’agirait bel et bien de la version restylée de la Peugeot 308, lancée en 2013 et qui devrait apparaître dans quelques jours dans sa version restylée. Cette dernière va ainsi puiser clairement sur la variante 308berline tricorps vendue en Chine dont elle récupère le bouclier avant façon 3008, phares et calandre. Les seules différences revient à l’emplacement de l’attache de remorquage et aux jantes pGT Line disponibles en Asie.

Nous devrions retrouver cette Peugeot 308 restylée très prochainement, qui sera présentée lors du Salon Automobile de Genève le 7 mars prochain.