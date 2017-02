Automoto : La nouvelle Peugeot 5008 génération 2017 à l’essai ce dimanche

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Il a énormément changé et sera au centre de l’émission Automoto de ce dimanche 19 février 2017. Que savoir de ce nouveau Peugeot 5008 ? Petite introduction...

Adieu monospace

Pourquoi le 5008, né monospace dans sa première génération en 2009, change de catégorie ? Peugeot a bien compris que depuis son lancement, la part des SUVs est passée de 9 à 28% des ventes de voitures en France.





Alors la marque au Lion a décidé de convertir logiquement le 5008 en SUV, et plus précisément en grand frère du nouveau 3008, dont il reprend la base technique, intérieur, moteur, et qu’il surpasse de 19 cm en longueur, tout en affichant un dessin avant légèrement différent, et une poupe beaucoup plus carrée.

Notre journaliste Jérôme Chont vous donne ci-dessus un premier aperçu de cette nouvelle génération avec les informations principales, qui sera essayé en version essence 1.2 litre essence 130 chevaux. Mais pour connaître en profondeur de ce SUV rival des Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq et futur Renault Koleos, rendez-vous dimanche à 10h15 sur TF1 ou en streaming, avec également la Volkswagen Golf restylée.





[Rappel, l'essai du premier Peugeot 5008 en 2009]