Photos, puissance, performances : Volkswagen présente les Golf R et Golf R SW 2017 !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Volkswagen est très actif en cette fin d’année et le constructeur allemand a révélé les déclinaisons les plus sportives de ses Golf berline et break, les fameuses « R ». Elles gagnent légèrement en puissance.

Comme son modèle de base en novembre dernier, la Golf R a subi un léger lifting ainsi qu’une élévation de puissance.





La plus puissante de toutes

Les modèles sportifs sont toujours scrutés et, forcément, les déclinaisons les plus agressives du best-seller de Volkswagen le sont encore plus. Juste avant la période des fêtes, Volkswagen a ainsi dévoilé les versions break et berline flanquées du « R », dont la puissance du 2.0L turbo a été rehaussée de 10 chevaux supplémentaires pour monter jusqu’à 310 chevaux, comme la récente édition limitée GTI Clubsport, pour un couple également revu à 400 Nm.





Nouveau moteur d’entrée de gamme

Selon la firme de Wolfsburg, le tout, couplé à une transmission intégrale, lui permet d’avaler le 0 à 100km/h en seulement 4,6 secondes. Esthétiquement, la Golf R a bénéficié des mêmes retouches que la septième génération restylée, avec des phares redessinés, un nouveau bouclier avant, plus aéré, et une offre de finitions revue.





Le constructeur allemand en a profité pour révéler des informations concernant l’entrée de gamme de la voiture la plus vendue d’Europe, qui sera désormais alimentée par un nouveau bloc 1,0L TSI 3 cylindres de 85 chevaux, pour une consommation mixte annoncée à 4,8L/100km.