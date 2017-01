La plus extrême des BMW M2 ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Via sa section de personnalisation, BMW a sorti d’usine une monstrueuse M2, légèrement vitaminée et aux allures encore plus sportives.

La branche « Individual » de BMW offre des possibilités de personnalisation quasiment infinies. Et permet aux ateliers de réaliser de belles prouesses, comme cette remarquable M2.





Abu Dhabi Motors sait y faire. L’atelier le plus en vue lorsqu’il s’agit de bidouiller les véhicules s’est encore fait remarquer. Quelques jours après avoir concocté la plus italienne des M3 avec une livrée rouge Ferrari, le préparateur s’est penché sur une M2, histoire de lui donner un visage et un caractère un tantinet plus agressifs, avec l’aide de BMW M performance et Akrapovic. Et le résultat vaut le coup d’œil.

Taillée pour le circuit

Visuellement, la peinture Alpine White est couplée à plusieurs stickers aux couleurs « M », le bleu (représentant la Bavière), le rouge (en référence à Texaco, ex partenaire de la firme allemande en course automobile) et pourpre, le mélange des deux autres teintes. Les ailes et les jupes ont été musclées pour accentuer l'aspect sportif. La grande dose de carbone (jupes, diffuseurs, aileron) a permis de réduire le poids et de rendre le bolide plus stable à vitesse élevée.

La BMW M2 en photos officielles





Pas de surplus de puissance, mais…

Le réputé metteur au point Akrapovic s’est mêlé à la mécanique de la bête mais n’a pas accru sa puissance : le six cylindres turbo développe toujours 370 chevaux. En revanche, le couple a été rehaussé. Tout le contraire de la hauteur de caisse, désormais abaissée à 25 millimètres du sol. M Performance a complété le tout en revoyant le système de freinage, très inspiré du sport auto, et les amortisseurs. Avec toutes ces modifications, la BMW M2 devrait encore progresser dans l’un de ses points forts, la tenue de route.