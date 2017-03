La nouvelle Porsche 911 GT3 surprise avant le Salon de Genève 2017

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle 911 GT3 sera-t-elle dévoilée au Salon de Genève 2017 ? On peut répondre par l'affirmative, le modèle ayant été aperçu dans les rues de Stuttgart, vraisemblablement pour se rendre à Genève.



Un léger restylage

A Automoto, on piste la 911 GT3 depuis plusieurs mois. En juillet 2016, le look du bolide avait fuité via une application de coloriage permettant la modélisation en réalité augmentée ! La 911 GT3 a ensuite été surprise à plusieurs reprises lors de ses essais sur le célèbre circuit allemand du Nürburgring. D'abord en septembre 2016, en version camouflée, puis à découvert un mois plus tard.



On remarque ainsi que le carénage est plus classique que sur les précédentes versions avec une entrée d'air centrale et des entrées secondaires sur les extrémités de la face avant. Les feux avants ont également été retravaillés et offrent un regard plus agressif au véhicule. Idem à l'arrière avec des feux échancrés.



485 chevaux sous le capot

Concernant les performances de la nouvelle 911 GT3, on sait déjà qu'elle disposera, par rapport à l'ancienne version, d'une boîte de vitesse manuelle. Sous le capot, on retrouvera le fameux flat-six atmosphérique qui devrait afficher 485 chevaux soit dix de plus que l'ancienne version.



Quant à son prix, il devrait être plus élevé que sa devancière, qui était vendue à partir de 184.925 euros.



