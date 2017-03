Porsche : Le concept insolite Cayenne Cabriolet révélé au grand jour !

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Dans une nouvelle vidéo “Top 5” publiée ce mercredi 15 mars 2017, Porsche réunit ses concept-cars préférés avec dans le lot un prototype inconnu.

Un SUV cabriolet dès 2002 !

Ce sont Peter Varga et Ivo van Hulten, directeurs extérieur et intérieur du design de Porsche qui se mettent à la tâche de présenter les cinq concept-cars ayant marqué Porsche avec la Type 754 “T7” de 1959 ayant inspiré la 911, la 989 de 1988 ayant donné l’idée d’une berline 4 portes bien avant la Panamera, l’hypercar 918 Spyder de 2010 révélé deux ans avant le modèle définitif et la numéro 1 : la Mission E, berline électrique interprétant une future Panamera 100% dont la version de série devrait arriver avant 2020.

Il reste une voiture, la favorite numéro 3, un concept Cayenne Cabriolet jamais exposé, développé par les designers de l’époque en 2002. Peter Varga faisait alors son stage chez le constructeur et y trouvait une “très bizarre association entre un SUV et un cabriolet”. Mais il appui sur le détail, l’arceau façon Targa “qui inspire encore aujourd’hui les designers”.





Une carrosserie très rare

Si chez les 4x4 purs et durs ou rudimentaires, les Jeep, Chevrolet Blazer, Land Rover Discovery, Ford Bronco ou Mercedes-Benz Classe G (et Citroën Méhari ?) avait eux déjà donné des prémisses, aucun modèle de SUV cabriolet n'avait été annoncé chez les grandes marques au moment de ce Porsche Cayenne Cabriolet. Ah si peut-être, le Suzuki X90 donnait un aperçu plus civilisé en 1995, or dans un format de poche loin du Cayenne (3,71 m seulement, 10 cm de moins que la Renault Clio de l'époque).

Dix ans plus tard, l'essai était transformé par Nissan avec le Murano CrossCabriolet en 2012 et par le Range Rover Evoque Cabriolet en 2015. Ailleurs, les concept-cars Audi Cross Cabriolet (2007), Land Rover DC 100 Sport (2011), l'Audi Crosslane (2012), Toyota TES-Cross (2014) et Volkswagen T-Roc Breeze (2015) ont exploré la piste, sans aller au bout.