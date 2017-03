Porsche Panamera Sport Turismo 2017 : LE break de luxe ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

L’arrivée d’un break dans la gamme Panamera n’est pas une affaire de place. Avec 520 litres de chargement sous plateau (1.390 en configuration 2 places), le Sport Turismo ne bat la berline que de 20 petits litres, à peine plus grand qu’une Peugeot 508 et passant même à 425 litres sur la version hybride. Et la cinquième place - disparaissant en option - n’est que virtuelle, réservé aux bambins ou à des trajets courts pour l’adulte se sacrifiant. Non, ce modèle est une affaire de style.

Du concept à la route

Rappelez-vous en 2012, le Mondial de l’Automobile avait pour star du stand Porsche le concept-car annonçant les grandes lignes de la seconde génération de Panamera, justement sous les traits d’un break Sport Turismo. La réaction très positive a amené à proposer un tel dérivé, débarquant donc en série pour cette année 2017. Petit bémol, la silhouette s’est empâtée en 5 ans de développement.

Si la berline avait largement ravi ceux malade de la première mouture de Panamera, les quelques centimètres gagnés en hauteur et des muscles moins prononcés sur les flancs ont fait d’un sublime break une variante alternative un peu moins élégante. C’est là hélas la différence entre rêve et réalité, mais loin de là de la considérer comme pataude. On notera au passage le petit spoiler de toit actif, générant 50 kg d’appui supplémentaire une fois déployé.

► Le break Porsche Panamera ST en images





Puissance toute

Concurrente de la Mercedes-Benz CLS, cette Porsche Panamera Sport Turismo étrennera tous les moteurs de la berline, à l’exception du puissante essence hybride rechargeable de la Turbo S E-Hybrid. Mais elle se limitera aux versions 4 motrices. On retrouve ainsi le V6 essence 330 chevaux (modèle 4), le V8 diesel 422 ch (4S Diesel), le V8 essence 440 ch (4S), V6 hybride essence 462 ch (4 E-Hybrid), et enfin le V8 essence 550 chevaux (Turbo).

La Porsche Panamera Sport Turismo sera exposée au Salon automobile de Genève du 9 au 19 mars après s’être découverte au journalistes les deux jours précédents. Si l’ouverture des commandes est déjà effective, les premières livraisons ne débuteront pas avant le 7 octobre, date de son lancement commercial.

Question prix, il faudra rajouter de 3.000 à 7.000 euros à la berline selon les versions, soit de 98.000 euros environ pour l’entrée de gamme pour culminer à 163.000 euros (estimation) sur la Turbo.