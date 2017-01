Porsche Panamera Sport Turismo 2017 : elle sera présentée à Genève

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le constructeur de Stuttgart nous offre sa vision d'un break sportif...





Subtiles différences

Déjà surprise en cours d'essais sur la route et sur le circuit du Nürburgring, la Porsche Panamera Sport Turismo se fait encore désirer, après avoir fait sensation au Mondial de l'Automobile de Paris en 2012 sous la forme du concept-car éponyme. La version définitive sera finalement présentée au Salon de Genève, qui se tiendra du 9 au 19 mars 2017.

Les différences sont assez légères avec l'actuelle berline Panamera : la partie arrière est bien sûr plus affirmée, avec un travail particulier au niveau des feux arrière, ainsi que du becquet situé en haut de son hayon, qui reçoit un aileron escamotable électriquement, pour un meilleur appui à haute vitesse.

Jusqu'à 550 chevaux

Même si elle offre une poupe plus volumineuse, cette version break de chasse reste, comme sa rivale la Mercedes CLS Shooting Brake, une sportive qui conserve des lignes effilées et ne place pas la capacité de chargement au premier plan. Les places arrière devraient toutefois être plus accueillantes, avec une longueur qui devrait dépasser les 5 mètres.

Sous le capot, nous devrions retrouver les versions connues sur la Panamera berline : avec en entrée de gamme un V6 de 330 chevaux, une version "4S" forte de 440 chevaux, une version "Turbo" offrant 550 chevaux, une "E-Hybrid" rechargeable cumulant 462 chevaux en essence et électrique, sans oublier la version "4S Diesel" dotée d'un V8 de 422 chevaux.

Nous devrions en apprendre plus très bientôt, à l'occasion de sa présentation officielle qui aura lieu dans les prochaines semaines.