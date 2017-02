Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid 2017 : une 911 GT3 berline pour le Salon de Genève ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Exit les coupés, c’est une berline hybride qui porte désormais l’étendard Porsche : la Panamera Turbo S e-Hybrid.





Un changement d’ère

Dans sa seconde génération récemment testée par Automoto, la Panamera Turbo semblait devenir le pendant berline 4 portes de la célèbre sportive 911, malgré ses dimensions, son poids approchant toujours les 2 tonnes et son architecture à moteur avant. Puis nous avions pris le volant de la version hybride rechargeable, qui, bien que loin de sa consommation théorique (7 l/100 km enregistrés au lieu de 2,5) donnait le pendant confort sans abandonner la performance, laissant penser que le meilleur nous était donné.

Nous nous sommes trompés, Porsche a bien gardé sous le bras une version encore plus aboutie. Ce 24 février 2017, la marque de Zuffenhausen met au sommet de sa gamme nous plus la 911, mais la Panamera, désormais disponible en Turbo S E-Hybrid, comprenez hybride rechargeable. Tout comme la 918 Spyder en 2013, Porsche a décidé de regarder vers l’avenir, écartant le traditionnel moteur essence atmosphérique vénéré par les puristes, ayant eu dernièrement leur cadeau 911 R.

Puissance de 911 GT3, luxe et tarif Bentley

Cette Panamera surpasse en effet de 100 chevaux la plus puissante des 911 (Turbo S), avec son V8 biturbo 4,0 litres 550 ch combiné à un bloc électrique de 136 chevaux, de quoi afficher un total stupéfiant de 680 chevaux, ainsi qu’un couple de 850 Nm. La Turbo S E-Hybrid devient également l’une des berlines les plus puissantes au monde, derrière la Dodge Charger SRT Hellcat créée prioritairement pour brûler de la gomme au démarrage et avaler les lignes droites, et devant le très haut de gamme Bentley Flying Spur au W12 S de 635 chevaux. Et l’on reste bouche bée face au 0-100 km/h en 3,4 secondes et sa vitesse maximale de 310 km/h, des chiffres équivalent à la 911 GT3.

La Panamera Turbo S E-Hybrid n’est pas seulement un monstre mécanique, mais une berline pouvant passer en mode électrique sur 50 kilomètres grâce à ses batteries lithium-ion de 14,1 kWh, et ainsi théoriquement consommer 2,9 l/100 km de carburant. Une donnée qui se traduira plutôt par un 7,5-8,0 l/100 km en conditions réelles. Elle y offrira également tout le luxe découvert précédemment sur ses versions Turbo et E-Hybrid, et se déclinera en version longue Executive, pour rappel longue de 5,20 mètres (+15 cm) ayant de série les 4 roues directrices.

Evidemment, la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid ne sera pas donnée. Avec un prix de base d’environ 190.000 euros en France voire de 205.000 euros pour l’Executive, la berline s’approche du modèle le plus cher de la gamme, la 911 Turbo S à qui elle emprunte au passage les jantes, et chatouille le tarif de la Bentley Flying Spur ou de l’Aston Martin Rapide S. La présentation de ce modèle sera effectif du 9 au 19 mars au Salon de Genève (Suisse), et sera lancé officiellement en juillet.