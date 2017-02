La première supercar électrique d'Elextra Cars

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le constructeur allemand Elextra Cars dévoile progressivement les informations sur sa future supercar électrique. Et Elextra vient de publier les premières photos…

Si le nom d'Elextra Cars ne vous dit rien, c'est normal. Il s'agit d'un nouveau constructeur, basé en Allemagne, dont le but est de produire une supercar électrique pouvant rivaliser avec la Tesla Model S P100D, la Faraday FF91 ou encore la Lucid Air de… Lucid Motors.



[Grand Format : Jusqu'où ira Tesla ?]



Construite à la main

La future supercar d'Elextra, dont le nom reste inconnu, a été dessinée en Suisse et sera produite en Allemagne, à la main, près de Stuttgart. Elextra prévoit de fabriquer son premier modèle à 100 exemplaires. Derrière ce projet, on trouve deux hommes : le designer suisse Robert Palm et l'entrepreneur danois Poul Sohl.



« L'idée derrière le projet Elextra, est de combiner les lignes pures des Supercar italiennes du passé, aux technologies les plus avancées du moment », explique Robert Palm.

Une berline sportive

La future supercar d'Elextra sera une berline quatre places et quatre portes équipée d'une transmission intégrale et propulsé uniquement par un moteur électrique.



Selon le communiqué du constructeur, cette supercar passera de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes ce qui lui permettra de tenir la comparaison avec la Tesla Model S P100D qui expédie le 0 à 100 km/ en 2,1 secondes (en version GT). PHOTO



La berline sportive d'Elextra Cars devrait faire sa première apparition publique lors du prochain Salon de Genève, qui se déroule du 9 au 19 mars 2017.

