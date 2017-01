Les premières photos de la SEAT Ibiza 2017

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Avec la Leon, l'Ibiza est un des modèles phares de SEAT et sa nouvelle mouture est très attendue. La citadine du constructeur espagnol sera d'ailleurs officiellement dévoilée ce mardi 31 janvier à 19h00. Mais en attendant, les premières photos circulent déjà sur le net.



Un air de famille avec Leon

En analysant les premières photos de la nouvelle Ibiza, on s'aperçoit qu'elle s'inspire de la Leon. Cela se traduit par son look puisque l'Ibiza arbore les lignes tranchées avec des éléments anguleux comme les phares, calandre et entrées d'air.

L'Ibiza se distingue toutefois de la Leon par une face arrière plus travaillée et beaucoup plus sexy que sa grande sœur.



Avec la photo de l'habitacle, on note que la nouvelle Ibiza reçoit une planche de bord traitée à l'horizontale, comme sur la Leon. Mais là encore, il y a des différences : on voit que le revêtement est coloré comme sur la Skoda Fabia. Le style est donc sobre et tranche avec la chaleur latine.

Une Ibiza plus spacieuse

Autre changement important avec cette nouvelle Ibiza : ses dimensions. Elle est plus large de 9 cm et son empattement est allongé. Conséquence, l'Ibiza 2017 sera plus spacieuse. Selon des rumeurs, le coffre gagnerait en volume, passant de 284 L à 355 l.



Enfin, sous le capot de la nouvelle Ibiza, la gamme essence devrait être la suivante du3 cylindres 1 litre TSI de 75 chevaux au nouveau 4 cylindres 1,5 litre TSI de 150 chevaux, inauguré par la Golf. Quant au diesel, on devrait avoir affaire au nouveau 1,4 litre TDI (entre 75 et 105 chevaux).

Cette nouvelle SEAT Ibiza sera confrontée à un secteur ultra-concurrentiel avec les Renault Clio, Peugeot 208 et Citroën C3. Son tarif de base devrait se situer aux alentours de 13.000 euros.







