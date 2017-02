Le préparateur Porsche TechArt va débarquer avec du lourd à Genève !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Avec six véhicules inspirés des Porsche Panamera, Cayman, 911, Macan, et Cayenne, il y en aura pour tous les goûts au stand TechArt du Salon de Genève 2017.





Lors de l’exposition suisse, du 9 au 19 mars, un stand méconnu du grand public vaudra particulièrement le détour : celui de TechArt, spécialiste de l’amélioration et la personnalisation des bolides de la firme de Stuttgart. Cette année, le préparateur allemand y présentera 6 véhicules, dont la moitié en première mondiale. Alléchant, non ?

Parmi eux, les déjà aperçues GTstreet R Coupé basée sur la 911 Turbo S, Magnum Sport Edition « 30 years » basée sur le Cayenne Turbo, et la Coupé basée sur la 928 S4. Mais surtout, trois nouvelles productions :

La GrandGT

Basée sur la Panamera Turbo 2017, elle s’équipe de nouvelles jantes en 22 pouces du préparateur, d’un kit carrosserie large, d’un diffuseur arrière très agressif, d’arches de roue allongées, d’un système d’échappement et d’une acoustique revus, d’un large choix de personnalisation et d’un kit de puissance ultra-performant.

La GTstreet R Cabriolet

Basée sur la Porsche 911 Turbo S Cabriolet : Ici, le design et les améliorations techniques sont poussés à la limite du raisonnable. Une puissance allant jusqu’à 720 chevaux, des pièces de carrosserie aérodynamiques tranchantes et démultipliées, et un comportement routier ultra-sportif. Bref, une 911 rendue encore plus monstrueuse.





La Coupé

Basée sur la Porsche 718 Cayman S : la Cayman a toujours été un objet de tuning, et TechArt a poussé la personnalisation à l’extrême avec un double spoiler, une double sortie d’échappement centrale, des admissions d’air latérales, un look très agressif et un kit moteur lui permettant d’abattre le 0 à 100km/h en moins de 4 secondes grâce à une puissance de 400 chevaux.

Pour découvrir ces petites merveilles, rendez-vous au hall 2 du Salon de Genève qui se déroulera du 9 au 19 mars !