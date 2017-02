Project Cars 2 : Voici la bande-annonce officielle !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Pour faire patienter les aficionados de Project Cars jusqu'à la sortie du deuxième volet du jeu fin 2017, les développeurs de Slightly Mad Studios et l'éditeur Bandai Namco dévoilent la bande-annonce. Ça promet !

C'était en 2015. Les gamers découvraient alors un tout nouveau jeu répondant au doux nom de Project Cars. Alors qu'il venait à peine d'inonder les étagères des magasins des jeux vidéos, les développeurs de Slighty Mad Studios pensaient déjà au deuxième volet. Après 2 ans de travail, c'est avec l'éditeur Bandai Namco qu'ils nous présentent en vidéo le dernier cru du jeu. Les passionnés de belles mécaniques vont en prendre plein les yeux et les oreilles !





170 supercars !

La bande-annonce laisse effectivement augurer du meilleur. Ce second opus promet une - très - belle flopée de bolides. Au total, les gamers pourront prendre le volant d'une des 170 voitures, dont la bestiale Mercedes-AMG GT R. Sur plus de 60 circuits, les supercars feront voir ce qu'elles ont dans le ventre sur graviers, boue, terre ou encore neige et ce, de jour comme de nuit, par temps mouillé ou sec.

Cerise sur le gâteau, le deuxième opus du jeu s'ouvre à de nouvelles disciplines du sport automobile telles que le rallycross et l'IndyCar. De nouveaux championnats multijoueurs sont quant à eux accessibles en ligne. Annoncé pour la fin 2017, Project Cars 2 envahira les maisons des fans sur PS4, Xbox One et PC.