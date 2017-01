Prudence au volant : alerte neige, verglas et vent violent sur 53 départements

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Tempête hivernale prévue sur la moitié nord de la France : Météo France place 48 départements en vigilance orange et 5 départements en rouge dès ce jeudi, pour des risques de neige, verglas et vent violent.

Mise à jour du 12 janvier 2017 à 16h15 :

Météo France passe en vigilance rouge les départements suivants : Seine-Maritime (76), Ardennes (08), Somme (80), Aisne (02), Oise (60)

La prudence s'impose si vous devez prendre la route...







53 départements en vigilance orange et rouge

Météo France prévoit une "forte tempête hivernale nécessitant une vigilance particulière" dans toute la moitié nord de la France. Le vent devrait arriver par le Nord-Ouest du pays cet après-midi du 12 janvier 2017, puis se renforcera sur la région parisienne, le Centre et les Hauts-de-France, avant d'atteindre dans la soirée la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne, l'Alsace et l'Auvergne.

Des rafales de vent d'environ 100 km/h sont prévues, avec des pointes allant jusqu'à 120 km/h. Des averses de neige pourront également se produire sur l'intérieur des terres, notamment en Normandie et près de la frontière belge. Cet épisode de tempête est pour le moment prévu jusqu'à ce vendredi après-midi.





Des précautions s'imposent

Ce type d'épisode météo s'accompagne souvent de précautions qu'il est nécessaire de prendre. Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets occasionnées par les fortes rafales de vent, et rangez tous les objets qui pourraient être exposés comme le mobilier de jardin par exemple. Limitez si possible vos déplacements, car les conditions de circulation pourront s'avérer difficiles, avec des risques d'accident accrus.

Toutefois, si vous n'avez pas la possibilité de reporter vos déplacements, il convient d'adopter une conduite responsable et adaptée à la situation en cas de neige ou de verglas. Pensez à bien anticiper chaque potentiel danger, en respectant scrupuleusement les distances de sécurité, et en adoptant une conduite douce et mesurée, sans à-coups ni gestes brusques, pour éviter tout risque de dérapage, notamment en virage. Adaptez votre vitesse, utilisez le frein moteur, et pensez également à conserver votre voiture en bon état d'entretien, ainsi qu'à allumer vos feux pour bien voir et être vu, en faisant attention à ne pas éblouir les autres usagers.