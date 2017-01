R8 Gordini, Mini Classic... : voici les stars du rallye Monte-Carlo historique 2017

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Après avoir assuré le spectacle lors du rallye de Monte-Carlo 2017 (du 18 au 22 janvier), les bolides du WRC laissent place aux anciennes carrosseries. C'est désormais une tradition, la première épreuve qui donne le coup d'envoi du championnat du monde des rallyes se complète par une version historique. Une course que Renault n'aurait manquée pour rien au monde. Et cette année, le constructeur français compte bien remporter la victoire. Pour cette 20ème édition, ce sont 4 mythiques Renault 8 Gordini qui prendront place sur la ligne de départ le 27 janvier 2017 à Barcelone. Elles succéderont ainsi aux R16 et R5 Turbo engagées en 2015 et 2016.





4 équipages pour 4 voitures légendaires

Afin d'aller chercher la coupe le 1er février à Monaco, la marque au losange compte - entre autres - sur Jean Ragnotti (lauréat du rallye Monte-Carlo 1981 au volant d'une R5 Turbo) et son co-pilote Sébastien Delanney. Les 3 autres exemplaires de "la Gorde" seront quant à eux dirigés par trois autres duos : Manu Guigou et Jean-Pierre Prevot, Michel Leclere et Michel Duvernay puis Guillaume Chancel et François Forgeoux.

Le retour de la Mini Classic 50 ans après son sacre

Si la R8 Gordini est l'une des stars de ce rallye historique, elle devra probablement partager l'affiche puisque la Mini Classic fait son grand come-back, 50 ans après sa première victoire au Monte-Carlo. Pour l'aider à renaître de ses cendres, le constructeur allemand a fait appel au pilote Finlandais Rauno Aaltonen, ancien champion d'Europe des rallyes (ERC), qui conduisit lui-même la Mini Cooper S au sacre, en 1967.

Mais cette première manche historique sera l'occasion pour les amoureux des voitures classiques de retrouver également une Citroën Traction 11 BL ou encore une DB HBR5. Ce cru 2017 promet donc une belle diversité !