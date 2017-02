Rallycross 2018 : Guerlain Chicherit s'engage en Renault Megane RX Prodrive

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Guerlain Chicherit ne compte pas arrêter sa jeune carrière de pilote en rallycross. Et pour cause. L'ancien multiple Champion du Monde de freeride va troquer sa Mini Supercar JRM Racing contre un tout nouveau bolide : une Renault Megane RX. Et pour faire de la voiture de série une sportive survitaminée sur les circuits des épreuves de WRX, Guerlain Chicherit pourra compter sur le préparateur Prodrive.





Un levé de rideau pour septembre 2017

Depuis longtemps, nous avons l'ambition de participer au Championnat du monde de Rallycross de la FIA.

a déclaré David Richards, président de Prodrive. "Guerlain est évidemment un pilote très talentueux et nous sommes impatients de travailler avec lui et de développer une voiture de course dont Renault et lui seront fiers" a-t-il ajouté.





De son côté, Guerlain Chicherit ne cache pas sa joie. "Je suis tellement heureux de travailler avec les gars de Prodrive pour construire ce qui a été mon rêve pendant longtemps. Je sais qu'avec la bonne équipe et le soutien que nous avons, nous serons en mesure de produire une voiture qui aura vraiment un impact dans le paddock [...] je suis ravi d'apporter ma marque et mes partenaires au Championnat en 2018."





Comme tous les nouveaux élèves, la future supercar se dévoilera à la rentrée 2017 à l'occasion de la manche française de la saison de rallycross, à Lohéac, le 1er septembre. Les essais débuteront quant à eux à l'automne 2017 avant l'engagement prévu en Championnat du Monde WRX 2018, sous les couleurs du team de Guerlain Chicherit : GCK.