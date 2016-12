Rallye : Les 4 voitures du WRC 2017 en action !

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Avec le départ des imbattables Volkswagen, le retour de Toyota et un pilote majeur dans chaque équipe, le championnat du monde des rallyes s’annonce exceptionnel l’année prochaine ! Retour sur les 4 voitures nouvelle génération - poids en baisse sous les 1.200 kg, puissance de 380 ch (+80), aérodynamique impressionnante - ici en action dans de nouvelles vidéos.





M-Sport Ford Fiesta WRC, l'héritière au trône ?





Inaugurant la nouvelle génération de la citadine à l’ovale, Ford sera probablement le favori de cette saison 2017. Non seulement par l’expérience de M-Sport ayant tout donné dans cette nouvelle Fiesta, mais aussi par le recrutement de Sébastien Ogier, le quadruple champion du monde en titre délaissé par le retrait de Volkswagen, sans oublier son coéquipier, l’Estonien Ött Tänak.

Citroën C3 WRC, l’agressivité





Suite aux départs successifs de Loeb et Ogier, Citroën perdu son titre et son aura, allant même à faire une pseudo année sabbatique en 2016. Mais l’an prochain, la marque aux chevrons va envoyer du lourd avec sa nouvelle C3, exposée à Paris en octobre puis dans sa livrée finale en décembre.

En figure de proue, le Britannique Kris Meeke va faire parler son talent aux côtés du Français Stéphane Lefebvre et de l’Irlandais Craig Breen ainsi que de Khalid Al Qassimi pour quelques “piges”. Le directeur Yves Matton voit déjà "des victoires en 2017 pour viser les titres en 2018". Ça promet !





Hyundai i20 WRC, la challenger





Elle était l’outsider de ces dernières années, et la seule à pouvoir vraiment bousculer ponctuellement Volkswagen. La Hyundai i20 revient dans une nouvelle génération plus acérée, et joue la stabilité pour grimper sur la haute marche du podium en 2017, son pilote numéro 1, le Belge Thierry Neuville pouvant rivaliser avec Ogier, l’Espagnol Dani Sordo jouant de son expérience acquise ces 10 dernières années et le néo-Zélandais Hayden Paddon.





Toyota Yaris WRC, retour au sommet ?





C’est le nouvel arrivant de cette saison 2017. Le constructeur japonais a confirmé son retour dans la catégorie reine du rallye par le biais de sa citadine Yaris, présentée en concept au Mondial de l’Automobile à Paris en septembre, avant de révéler la version définitive en décembre. Au sein de l’équipe Gazoo Racing dirigée par l’ancien champion Tommi Mäkinen, c’est une brochette de 3 Finlandais qui mettra au défi les 3 concurrentes : l’expérimenté Jari-Matti Latvala en provenance de Volkswagen, le jeune espoir Juho Hänninen et le vainqueur du WRC-2 Esapekka Lappi.





Coup d’envoi de cette saison 2017 du championnat du monde des rallyes à 13 étapes au Monte-Carlo du 19 au 22 janvier, la dernière étant réservée à l’Australie mi-novembre, et passant par le Tour de Corse du 6 au 9 avril.