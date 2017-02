Rallye de Suède 2017 : Craig Breen s'engage en C3 WRC, Mads Ostberg arrive

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Nouvelle épreuve inscrite au calendrier WRC 2017 : le rallye de Suède. C’est donc sur la neige que les pilotes enchaîneront les spéciales sous l’œil attentif des spectateurs. Parmi eux, le trio du team Citroën : Kris Meeke, Stéphane Lefebvre et Craig Breen. Après un rallye de Monte-Carlo en demi-teinte, le constructeur tricolore compte bien être à la hauteur de ses ambitions à l'occasion de cette deuxième manche.





Deux poids deux mesures

Pour tenter de décrocher la victoire, la marque aux chevrons a affûté un peu plus sa C3 WRC pour la confier à Craig Breen. Et si le jeune poulain de Citroën a roulé en DS3 WRC lors du Rallye de Monte-Carlo 2017, il a réussi à se hisser à la cinquième place au classement général, laissant la neuvième position à Stéphane Lefebvre au volant de la C3.

"Je suis très excité à l’idée de faire mes débuts en compétition avec la Citroën C3 WRC !" a ainsi déclaré le pilote Irlandais. "En outre, je trouve que ce terrain pardonne un peu plus les petites erreurs, en tous cas lorsque la route est bordée de murs de neige bien compacts ! Je me sens en confiance dans cet environnement, dans la voiture et avec l’équipe. Et même si nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, je suis prêt à relever le défi." conclu-t-il.





Stéphane Lefebvre, quant à lui, récupère la DS3 de son coéquipier et envisage le rallye sous un angle différent "Le Rallye de Suède est sans doute celui où j’ai le plus à apprendre, puisque je ne compte qu’une participation, il y a deux ans sur la DS 3 R5. Dans ce contexte, je ne serai pas frustré d’être au volant d’une ancienne voiture. Sans pression, je pourrai progresser à mon rythme et j’aurai pour objectif de rebondir après un Monte-Carlo difficile. J’ai du mal à me projeter et à me fixer un objectif précis, mais nous saisirons la moindre opportunité de marquer des points."

L'arrivée de Mads Ostberg

Autre pilote à s'engager sur la ligne de départ du rallye de Suède 2017 : Mads Ostberg. Le Norvégien fera à cette occasion ses grands débuts dans la compétition au volant d'une Ford Fiesta WRC 2017. Si il a bénéficié de très peu de temps pour se préparer, le pilote reste un adversaire menaçant. Durant les cinq dernières éditions de cette première manche scandinave, Mads Ostberg a fini quatre fois 3ème...





Pour être fixé, rendez-vous jeudi 9 février 2017. Le matin, place à l'échauffement avec le shakedown avant de donner le coup d'envoi de la première spéciale à 20h.