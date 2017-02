Rallye de Suède 2017 : Une 1ère victoire pour Toyota !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Après avoir terminé deuxième au rallye du Monte-Carlo 2017, Jari-Matti Latvala campe la première marche du podium lors de la manche suédoise, 17 après sa première victoire. Le pilote finlandais laisse la deuxième et troisième place à l'équipe M-Sport (Ford) composée d'Ott Tanak et Sébastien Ogier.

Tout comme son concurrent Citroën, Toyota faisait cette année, son grand retour en Championnat du Monde des rallyes. Et pour la deuxième manche de la discipline, le constructeur a pu compter sur son pilote Jari-Matti Latvala pour rafler la victoire. Ce dernier a profité de l’accident de Thierry Neuville samedi soir (le pilote confortablement leader, a arraché une roue l’obligeant à abandonner) pour se propulser à la tête du rallye de Suède.





Ford aligne 2 voitures sur le podium

Sur le podium, le pilote finlandais est accompagné de l’équipe M-Sport (Ford). Ott Tanak et Sébastien Ogier franchissent la ligne d’arrivée en deuxième et troisième position (respectivement).





Du côté de Citroën, Craig Breen - qui s’était donné en spectacle lors du shakedown au volant de la C3 WRC - finit cinquième et permet d’empocher quelques points pour le futur. "Je suis heureux d’être à l’arrivée et de marquer mes premiers points pour un constructeur officiellement engagé ! C’était un week-end plutôt cool, même si nous n’avons pas toujours été à un niveau de performance totalement satisfaisant." a déclaré le pilote du team tricolore.





Terminons avec Mads Ostberg. Tout comme son concurrent Craig Breen, il avait assuré le show lors de l’épreuve d’échauffement. Mais contrairement à lui, ce dernier a connu des difficultés pour sa première course. Et pour cause. Il a perdu son aileron arrière vendredi. Résultat, le pilote arrive à la 15ème position, juste derrière Thierry Neuville...

Le Championnat du Monde des rallyes continue. Rendez-vous du 9 au 12 mars 2017 au Mexique pour de nouvelles aventures.