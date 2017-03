Range Rover Velar 2017 : A partir de 57.500 euros

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Comme nous vous le révélions hier, le Velar, avec 4,80 mètres, n'est que 5 cm plus court, et donc 43 cm plus long que l'Evoque. Mais sa largeur 8 cm et hauteur 11,5 cm inférieure au Sport le classe dans une autre sphère, plus typée crossover que SUV.



► Range Rover Velar : La star des SUVs du Salon de Genève 2017 ?

A partir de 57.500 euros

Plusieurs déclinaisons du Velar sont mises en vente par Land Rover. La version de base est commercialisée pour 57.500 euros. Cette version disposera de série des jantes alliage 18 pouces, une climatisation bi-zone, une suspension à amortissement pilotée ainsi qu'une flopée d'aides à la conduite parmi lesquelles figurent notamment un régulateur/limiteur de vitesse, l'aide au stationnement arrière ou encore l'alerte de franchissement involontaire de ligne.

Juste au-dessus, le Velar S affiche un tarif de 64.700 euros. Il bénéficie des jantes alliage 19 pouces, d'un hayon électrique avec ouverture mains libres, d'une sellerie cuir, de la navigation GPS et d'une caméra de recul avec vue d'intersection arrière.



On trouve ensuite le Velar SE pour 69.800 euros. Pour cette somme, vous bénéficierez des jantes alliage de 20 pouces, des phares Matrix LED, d'un combiné d'instrumentation numérique, de la surveillance des angles morts, du contrôle de la vigilance du conducteur, du régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux de signalisation, de l'aide au stationnement à 360° et de la détection du trafic en marche arrière.



Enfin, la version ultime du Velar, la HSE, fait exploser le portefeuille avec un prix de 78.000 euros. Pour cette version ultime, la plus luxueuse, on trouve des jantes de 21 pouces, des sièges avant chauffants et climatisés et l'assistance de maintien de file. Enfin, un cuir "Windsor" habille par ailleurs les sièges, le tableau de bord et les contreportes.



Une version SVR ?

Il ne manque rien ? Si, une version SVR. Elle n'existe pas pour le moment mais le designer Peisert a déjà imaginé ce modèle, en greffant au Velar les boucliers du Ranger Rover Sport SVR. Le résultat est intéressant et on espère voir cette version le plus vite possible. Si tel est le cas on devrait trouver sous le capot un V8 5.0 litres de près de 500 chevaux.







[45 ans de Range Rover : le pionnier du 4x4 de luxe]