Range Rover Velar : le plus beau Land Rover au Salon de Genève 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Reprenant le patronyme du concept originel du Range Rover de 1971, le Velar donne à Land Rover une dimension jamais vue, cumulant design attractif, technologie et luxe.

Visuellement épatant

Nous l’avions vu lors de la fuite des premières images la veille, le Velar est à notre goût le modèle plus réussi de l’histoire de Land Rover. Allure râblée de l’Evoque, prestance du luxueux Range Rover tout en apportant des courbes séduisantes, c’est une vraie surprise qu’offre l’équipe design dirigée par Gerry McGovern. La silhouette est immanquablement la star de cette carrosserie, portée vers l’arrière grâce au bas de caisse s’élevant, tandis que l’avant immédiatement typée Land Rover semble porter un paire de griffe prête à saisir le bitume à son compte.

Certains de nos confrères n’ont pas hésité à dire qu’il est celui allant faire craquer ceux encore réfractaires aux SUVs. Si la poupe n’arborait pas cette crosse métallique, on leur aurait volontiers partagé ce sentiment. Mince, Land Rover y a aussi pensé, la proposant quasi-invisible dans une version noire. Et on a oublié les poingées de portes escamotables purifiant les flancs. Il y a-t-il un défaut sur cette voiture ?

Un vrai Land ?

En longueur, le Velar pourrait laisser croire à un phagocytage du segment de son grand frère Range Rover Sport. Car avec 4,80 mètres, il n’est que 5 cm plus court, et donc 43 cm plus long que l’Evoque, laissant là encore un autre gouffre. Mais sa largeur 8 cm et hauteur 11,5 cm inférieure au Sport le classe dans une autre sphère, plus typée crossover que SUV.

Côté conduite et capacités, le Velar restera un Land Rover, avec une transmission intégrale de série, suspensions pneumatique à débattement de 251 mm, différentiel électronique, de franchissement de gués jusqu’à 65 centimètres, tout en proposant un poids limité grâce à la carrosserie aluminium qu’il faudra encore chiffrer.

Six motorisations animeront le Range Rover Velar, du diesel 4 cylindres 2,0 litres 180 chevaux afin de consommer - en théorie - 5,4 l/100 km de moyenne, un nouveau bloc essence 300 chevaux, et enfin en haut de gamme le V6 3,0 litres biturbo essence de 380 chevaux équipant ses grands frères… et son cousin, le Jaguar F-Pace.

Technomobile

En plus de sa plastique évocatrice, le Range Rover Velar, décroche une nouvelle fois la mâchoire à l’ouverture de l’habitacle. Là où les Discovery avait énormément déçu, ce modèle tait toute inquiétude sur les capacités de Land Rover à délivrer un bel intérieur. Très rectiligne certes, la planche de bord est épurée au possible, troquant les commandes physiques pour trois écrans : le premier derrière le volant pour l’instrumentation et la navigation, le second tactile pour le système d’info-divertissement, et le troisième, lui aussi tactile, pour la climatisation.

Franchisseur, élégant, le Velar s’inscrit indéniablement dans le premium voire le luxe, inaugurant des phares diodes à projecteurs laser, un système audio Meridian 16 hauts-parleurs, connexion 4G et WiFi, cuirs et textile suédé à partir de matériaux recyclés s’appliquant sur les panneaux et sièges.

Techniques et mécaniques devront encore se préciser lors de la présentation au Salon automobile de Genève le 7 mars. Le lancement n’a pas encore de date - le Range Rover Velar serait disponible à l’automne - et le prix pourrait démarrer aux alentours de 50.000 euros. En face le Porsche Macan (4,70 m, 252 à 440 ch, à partir de 58.235 euros) a du soucis à se faire… on a hâte d’en faire le duel !