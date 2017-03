Record : La Lamborghini Huracán Performante bat la Porsche 918 Spyder au Nürburgring !

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Avec un chrono de 6’52, la future Huracán Performante permet à Lamborghini de récupérer le trophée symbolique de série la voiture la plus rapide du célèbre circuit du Nürburgring Nordschleife (Allemagne).

C’est le 5 octobre 2016 que la future version radicale de la Huracan a tenté le terrible défi du Nürburgring Nordschleife, la célèbre boucle nord de l’”Enfer Vert” comme le surnommait Niki Lauda, aux plus de 170 virages et 20,6 kilomètres. Ce tracé étalon est utilisé par la majorité des marques automobiles pour faire état des qualités dynamiques - “J’ai été développé au Nürburgring” - ou purement sportives - “J’ai fait tel chrono”, voire d’un record d’une catégorie dont la Porsche 918 Spyder affichant 6’57 face aux McLaren P1 et Ferrari LaFerrari… qui n’ont jamais tenté le diable.

IM-PRES-SION-NANT

Mais jamais nous pouvions penser que la dernière-née de Sant’Agata Bolognese puise atomiser l’hypercar allemand. Car la petite “Lamborghini” n’a pas fait que descendre sous la barre symbolique des 7 minutes, de justesse franchie par la grande sœur Aventador SuperVeloce (LP 750-4 SV pour les intimes). La Huracan Performante a pulvérisé le chrono, et même celui de la barquette Radical SR8 (6’56’’08), en enregistrant 6 minutes 52 secondes et 1 centièmes. Un hallucinant 6’52’’01 établi par le pilote Marco Mapelli (ci-dessous), le tout sur une surface encore humide, grâce au poids allégé, aux éléments aérodynamiques actifs, et à un moteur V10 atmosphérique suspecté de délivrer 630 chevaux.





Pour comparer, ses rivales sont très, très loin derrière : Nissan GT-R Nismo (7’08’’68), Mercedes-AMG GT R (7’10’’92), Dodge Viper ACR (7’12’’13), ou encore Ferrari 488 GTB (7’21’’68). Présentation de cette Lamborghini Huracan Performante le 7 mars au Salon automobile de Genève !