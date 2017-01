Renault, Mercedes, Jaguar… : toutes les nouveautés du Salon Auto de Bruxelles 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

A partir de ce 14 janvier 2017, le curseur du monde automobile va se déplacer en Belgique, à Bruxelles précisément, où plusieurs nouveautés seront présentées. Tour d’horizon par marque :





Jaguar F-Type

Elle a boudé le Salon de Détroit pour être la star à Bruxelles. La Jaguar F-Type, fraîchement restylée, a subi de très légères retouches esthétiques, notamment sur la face avant, et s’est surtout accompagnée de plusieurs versions, comme la série spéciale 400 Sport, toujours plus sportives. Sinon, son V6 3,0 Litres se décline en deux niveaux de puissance, de 340 et 380 chevaux, et les monstrueuses R et SVR, elles, sont alimentées par un V8 de 5,0 Litres capable de développer 550 et 575 chevaux.





Renault Kangoo Z.E. et Master Z.E.

A Bruxelles, Renault va électriser le marché de l’utilitaire puisque le constructeur au Losange va y dévoiler la dernière version zéro émission de son Kangoo, mais aussi le Master Z.E. Le premier a quasiment fait table rase, puisqu’il adopte un nouveau moteur (R60 de 44 kW développant 60 chevaux) et une nouvelle batterie « Z.E. 33 » plus efficace, le couple portant son autonomie à environ 200km. –Il intègre aussi un chargeur deux fois plus puissant, une pompe à chaleur et plusieurs équipements de série. Le gros fourgon, lui, reçoit la même batterie mais un moteur logiquement plus puissant de 76 chevaux. Sa recharge complète peut s’effectuer en 6 heures.





Mercedes-Benz GLA

Lui a déjà été dévoilé aux Etats-Unis, et va maintenant se découvrir en l’Europe. S’il n’a pas beaucoup évolué esthétiquement –bouclier, calandre et jantes ont été revues–, les plus grosses nouveautés concernent à la fois son inédite motorisation essence de 184 chevaux et ses technologies embarquées. Il s’offre aussi une version AMG 45, dont le moteur atteint les 381 chevaux.





Audi S5 Cabriolet

Présentée sur le web au début du mois de novembre dernier, l’Audi S5 cabriolet a choisi Bruxelles pour frimer en Europe. Elle clôturera ainsi la longue série de présentation de la famille A5 et ses déclinaisons Sportback. La découvrable 4 places sportive, dont la capote est activable jusqu’à 50 km/h, sera commercialisée avec son bloc V6 de 3,0 Litres développant 354 chevaux.





ECAR 333

Son nom ne vous dit rien ? Pas étonnant. Ecar, c’est le premier fabricant belge de véhicules électriques. Sa particularité ? Ses modèles sont équipées de trois roues. Et le constructeur compte bien se faire remarquer, plutôt trois fois qu’une, avec une triple offensive : l’E333a, une urbaine trois places dont l’autonomie peut atteindre 300km, l’E332r, sa déclinaison roadster de luxe (avec intérieur cuir) et l’E311u, un utilitaire deux fois moins autonome mais avec une capacité de chargement d’environ 1600 litres. Ils valent le coup d’œil.

Parmi les autres nouveautés, Fiat dévoilera la 500x restylée, Skoda y amènera l’Octavia, Mazda y apportera la MX-5 RF et la 3, et Mini présentera le Countryman Cooper.