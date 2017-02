Rétromobile 2017 : C’est parti pour la 42ème édition !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Le coup d'envoi de la 42ème édition de Rétromobile est donné. Du 8 au 12 février 2017, les constructeurs automobiles exposeront leurs plus beaux modèles historiques. Voici un petit tour d'horizon.

Si il y a bien un rendez-vous que les amoureux des anciennes ne manqueraient pour rien au monde, c'est Rétromobile. C'est d'ailleurs ce mercredi 8 février 2017, que la 42ème édition du salon ouvre ses portes. Jusqu'au 12 février, les organisateurs et les constructeurs ont mis les petits plats dans les grands pour proposer au public, une visite au doux parfum de nostalgie. Voici un rapide coup d’œil sur ce qui vous attend.

Le charme à la française

En jouant à domicile, les marques françaises comptent bien faire les yeux doux aux visiteurs. En effet, Citroën, Peugeot et DS Automobiles se partageront l'affiche. Réunies sur un stand de 1.200m², chacun exhibe ses véhicules sur un thème précis. Si Citroën joue la carte de l'utilitaires avec entre autres, sa célèbre Type H, Peugeot fera une piqûre de rappel quant à sa numérologie en présentant ses modèles au chiffre 3 comme la Type 3 de 1891 et la Berline 203 Darl'mat de 19. Enfin, le constructeur DS expose des modèles riches en couleurs. Parmi eux une DS 20 break 1975 Bleu delta ou encore une SM Carburateur Rouge Toit Noir, version 1971. Au total, pas moins de 20 véhicules seront exposés sur le stand. Il y en aura pour tous les goûts !

Ce trio tricolore sera complété par... Alpine ! C'est une pluie de Berlinette que le constructeur français mettra sous les projecteurs. De l'A106 à l'A108, en passant par la "GTA", 6 modèles historiques seront exhibés.





L'Italie en force

Quittons le charme à la française pour un "je t'aime" à l'italienne. Ferrari jouera les séducteurs. Et pour cause. Le constructeur profite de Rétromobile 2017 pour fêter ses 70 ans de savoir-faire. L'occasion pour les aficionados de la firme de Maranello d’admirer 8 modèles anciens de la marque. Les fans pourront retrouver une 166 Mille Miglia - qui a participé aux 24 Heures du Mans en 1949 - une 500 F2 d'Alberto Ascari, une 250 LM, une GT Berlinetta et une encore une 275GTB.





Restons en Italie. Pour la première fois, le groupe Fiat Chrysler Automobiles s'expose dans sa version héritage. Le public pourra compter sur une l'Alfa Romeo 2600 SZ Prototipo (1963), la Fiat 500 Gamine (1968) ou encore l'Abarth 1000 Bialbero (1963).

Vente aux enchères

Si les visiteurs gambaderont entre les stands des constructeurs à la recherche de leur modèles préférés, les collectionneurs pourront se rendre à la vente aux enchères proposée par Artcurial. Quelques pépites seront à retrouver. Parmi elles, une Ferrari Dino 206 P Berlinette Speciale ou encore, la Cadillac cabriolet Série 62 (1953) et la Harley-Davidson Softail Springer (1989) de légendaire Johnny Hallyday. A l'occasion du salon, la Maison RM Sotheby's proposera elle aussi sa vente aux enchères. Rendez-vous pour ceci aux Invalides (ce 8 février 2017). Mais jamais deux sans trois. La Maison Bonhams donne elle aussi rendez-vous aux collectionneurs sous la verrière du Grand Palais (les 8 et 9 février 2017).



Le salon Rétromobile 2017 se tient à la Porte de Versailles (1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris). Côté billet, comptez 18 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.