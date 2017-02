Rétromobile 2017 : un joli succès

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

La lumière s’est éteinte sur la 42ème édition de Rétromobile. Et ce cru 2017 a rassemblé les foules à la Porte de Versailles (Paris). Il faut dire que les organisateurs de l’événement avaient mis les petits plats dans les grands. Au programme ? une pluie d’Alpine ou encore une vitrine de Ferrari les plus renversantes de ces 70 dernières années. Au total, 118.000 amoureux des anciennes ont cavalé dans les allées du rendez-vous parisien (contre 110.000 en 2016).

Vidéo : Replay Automoto du 12 février 2017





Une vente aux enchères à 32 millions d'euros

Autre animation désormais traditionnelle : la vente aux enchères. Animée par la maison Artcurial, elle a totalisé 32 millions d’euros. Et si les collectionneurs ne pouvaient pas se déplacer, les ventes ont été retranscrites en direct sur internet. Résultat, 15.237 personnes ont été réunies devant les écrans.





Au final, 73% des lots ont été vendus et 7 ont dépassé le million d’euros. Parmi eux, une Lamborghini Miura SV (1972) adjugée à 2.338.400€ ou encore une Ferrari 166 Spyder Corsa (Scaglietti 1948) vendue à 2.960.400€. Mais le lot qui remporte la palme d’or n’est autre que la Dino Berlinetta signée Pinin Farina (1965). Et pour cause. Un collectionneur n’a pas hésité à débourser la modique somme de 4.390.400€ pour s'offrir ce bijou dont l'estimation été prévue à 8.000.000 d'euros...

Si vous avez manqué l’édition 2017 de Rétromobile, pas de panique. L’événement revient en 2018. Rendez-vous du 7 au 11 février !