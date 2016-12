Réveillon : résultats de l'étude sur les Français et l'alcool au volant

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

À l'approche de la soirée du réveillon, les associations de prévention se mobilisent et publient les résultats d'une étude inquiétante sur l'alcool au volant lors de la nuit du Nouvel An.

Prévention Routière et Attitude Prévention se mobilisent pour sensibiliser les conducteurs sur cette soirée particulièrement meurtrière.





Près d'un Français sur deux concerné par l'alcool au volant

A deux jours du réveillon, les associations Prévention Routière et Attitude Prévention dévoilent les résultats d'une étude sur les comportements des Français face à l’alcool et la conduite dans le cadre de la soirée du Nouvel An.

On y apprend que 89% des Français comptent consommer de l’alcool le soir du Nouvel An : plus de 6 Français sur 10 (63%) prévoient de boire 3 verres ou plus, avec en moyenne 4 verres d’alcool. Au total, près d'un Français sur deux (48%) pensent qu’ils seront concernés par la question de l’alcool et de la conduite, pour eux-mêmes ou leur entourage.





#BienRentrer, Mode d’emploi

Plus inquiétant : parmi ceux-ci, seuls 38% des sondés ont pris des précautions particulières pour s'assurer de rentrer en toute sécurité. Et les solutions évoquées restent dangereuses dans 38% des cas, comme attendre pour reprendre le volant, emprunter de petites routes, ou encore conduire plus lentement... Et parmi les Français interrogés, 34 % ont déjà vu repartir au volant un invité ayant trop bu !

Face à ce constat alarmant, Prévention Routière et Attitude Prévention se mobilisent depuis plusieurs semaines avec une campagne de sensibilisation : "#BienRentrer, Mode d’emploi", pour sensibiliser les automobilistes à cette problématique afin qu'ils adoptent les réflexes pour rentrer en toute sécurité. Au programme : spots diffusés à la télévision, sur internet, dans la presse, à la radio ainsi que sur les panneaux d'affichage, complété par un site internet à découvrir sur : monmodedemploi.fr.