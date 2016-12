Vous rêvez d’être le copilote de Sébastien Loeb ? C’est possible !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Noël approche et il n’y a pas meilleure période pour rêver. Pour les amateurs de sport automobile, quel meilleur cadeau que de devenir, l’espace d’un instant, le copilote de Sébastien Loeb en vibrant dans le Peugeot 3008 DKR ?

A partir du 2 janvier, Sébastien Loeb va tenter de remporter son premier Dakar, au volant de l’impressionnant Peugeot 3008 DKR.





Comme si vous y étiez !

Il sera, comme (presque) toujours, épaulé par son fidèle copilote Daniel Elena, élément clé des nombreux succès de l’Alsacien au Championnat du monde des Rallyes, où il a cumulé 9 couronnes et 78 victoires. Mais comme à Noël, tous les rêves sont permis, le pilote de 42 ans vous propose d’occuper la place de passager pour un petit périple à ses côtés.





Grâce à cette vidéo en 360°, vous pourrez en 1’30, traverser une partie remuante, parcourir un secteur désertique de dunes et plonger dans une gigantesque flaque d’eau. Pour être parfaitement immergé, préférez l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette afin d’orienter votre regard et de profiter pleinement de l’expérience.

Rendez-vous au Peugeot Avenue

Et pour que votre aventure soit complète, vous pourrez aussi vous rendre sur les Champs-Elysées, au Peugeot Avenue, où plusieurs animations liées à la section Sport vous seront proposées dans une exposition nommée « We Love Dust » (traduisez « nous aimons la poussière). Vous pourrez aussi approcher la 208 WRX, bolide engagé au Championnat du monde de rallycross et notamment pilotée par… Sébastien Loeb.