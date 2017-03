RM Sotheby’s Amelia Island 2017 : Une vente aux enchères exceptionnelle se prépare

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Pour sa vente aux enchères d’Amelia Island, RM Sotheby’s va dégainer du lourd. Du prestigieux. Du coûteux. La maison vient de publier la liste des lots qu’elle proposera les 10 et 11 mars prochains, et parmi eux, pas moins de 24 véhicules sont susceptibles de faire grimper les sommes au-delà du million de dollars. Certains pourraient même battre des records.









D’une Ferrari de 1950 à une Bugatti de 2012

La véritable star de l’événement risque fort d’être cette sublime Ferrari 166MM Barchetta de 1950, 27e des 32 exemplaires produits, et 23e des 25 carrossées par Touring. Il s’agit tout simplement de l’un des tous premiers spécimens de route de la marque au Cheval Cabré. Prix estimé ? Entre 8 et 10 millions de dollars. Deux autres lots pourraient bien tutoyer les mêmes sommets, puisqu’une Ferrari 250 GT SWB Berlinetta et une Bugatti type 57S Cabriolet de 1957 sont estimées dans la même fourchette.

Un ancien bolide de Mike Tyson

Les riches amateurs de véhicules plus récents pourront jeter leur dévolu sur un autre bolide de la plus réputée des marques italiennes, avec une Ferrari F50 de 1995 et son V12 de 550 chevaux ayant appartenu au multiple champion de boxe Mike Tyson. Elle pourrait s’écouler à plus de 2,2 millions de dollars. Bien plus que la Bugatti Veyron Grand Sport de 2012, estimée à environ 1,5 millions de dollars. D’autres modèles phares de la période des années 1950 (Maserati A6G/54 Coupe Series III, Fiat 8V Supersonic, Rolls-Royce Silver Cloud I Drophead Coupe, Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, Bentley S1 Continental Fastback Sports Saloon...) apportent aussi une dimension alléchante à cette vente.