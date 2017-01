RM Sotheby's Arizona 2017 : des voitures exceptionnelles vendues aux enchères

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Ces voitures d'exception seront vendues à des prix qui risquent bien d'atteindre des sommets...





Un événement très attendu au Concours d'Élégance de l'Arizona

A l'instar de Pebble Beach en Californie ou la Villa d'Este en Italie, le Concours d'Élégance de l'Arizona aux États-Unis regroupe de nombreuses automobiles d'exception, certaines uniques en leur genre, parmi lesquelles des voitures anciennes, sportives, et d'autres raretés plus exotiques.

L'occasion pour la célèbre maison RM Sotheby's d'organiser une nouvelle vente aux enchères dont elle a le secret : l'an dernier lors de la 17ème édition, la vente de l'Arizona a généré pas moins de 62,8 millions de dollars (58,8 millions d'euros) de ventes, dont 17 lots qui ont dépassé le million de dollars. On se souvient encore de cette superbe Mercedes-Benz 540 K Special Roadster de 1937 adjugée pour la modique somme de 9,9 millions de dollars (9,26 millions d'euros)...









Une centaine de voitures mise en vente

Cette année, ce seront plus de 100 voitures qui seront mises en vente : le catalogue établi par les experts de RM Sotheby's regroupe des modèles de marques prestigieuses de toute époque, allant des voitures classiques d'avant-guerre aux supercars contemporaines.

Parmi celles-ci, on suivra notamment la Mercedes 540 K Special Roadster by Sindelfingen (1939) estimée à 7,4 millions de dollars (6,9 millions d'euros), la Ferrari 400 Superamerica SWB Coupe Aerodinamico by Pininfarina (1961) estimée à 3,25 millions de dollars (3 millions d'euros), la Lamborghini Miura P400 SV by Bertone (1971) estimée à 2,3 millions de dollars (2,15 millions d'euros), ou encore la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 300 (2013) estimée à 2,1 millions de dollars (1,96 millions d'euros).

Cette nouvelle vente aux enchères RM Sotheby's se tiendra à Phoenix, en Arizona, les 19 et 20 janvier 2017.