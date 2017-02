Robert Kubica premiers pas aux 24 Heures du Mans. Et un retour en F1 ?

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

A 32 ans, le coureur polonais signe avec l'écurie ByKolles Racing (Autriche) pour participer à l'intégralité de la saison du WEC 2017. ByKolles est la seule écurie privée du plateau en LMP1 (Le Mans Prototype 1, la catégorie reine du WEC). Robert Kubica sera au volant du CLM P1/01, motorisé par Nismo (division performance de Nissan).



Après quelques rallyes et GT, retour sur circuits pour le coureur polonais

Robert Kubica est un survivant. En 2007 il survit lors d'un violent accident au GP du Canada sur le circuit Gilles-Villeneuve ; il s'en sort avec un léger traumatisme crânien et une entorse à la cheville. En 2011, il y a donc 6 ans jour pour jour, un autre accident grave, pendant un rallye l'écartait de la F1, gravement touché au bras droit. Mais le Polonais n'abandonne pas et poursuit sa carrière dans d'autres sports automobiles. De 2013 à début 2016 il participe à plusieurs rallyes et Grand Tourisme (GT). Il gagne même le Championnat WRC2 en 2013 (World Rallye Championship), faisant mêmes quelques piges sur une Citroën DS3 WRC.

2016 signe son grand retour en épreuves majeures. Il y a moins d'un an, il participe aux 12 Heures de Mugello (Italie en mars) avec une Mercedes SLS AMG GT3. Puis Robert Kubica court avec la Renault RS01 lors des 6 Heures de Rome à Vallelunga (novembre 2016).



En route pour les premières 24 Heures du Mans de sa carrière



Il a, de plus, participé il y a moins d'un mois aux 24 Heures de Dubaï en Porsche 911 GT3-R. Pour le championnat du monde d'Endurance, il signe avec l'écurie autrichienne privée ByKolles. Avec elle et au volant d'une CLM P1/01, motorisée par Nismo (division sport de Nissan), Robert Kubica participera aux neuf manches du WEC 2017. Pour ses premières des 24 Heures du Mans (3ème des 9 manches du WEC) de sa carrière, il fera équipe avec le coureur britannique Oliver Webb, qui entame, lui, sa troisième saison. Le troisième pilote sera prochainement annoncé.



Kubica n’exclut pas de tester à nouveau une F1, selon le site Motorsport.com, mais il se concentre aujourd'hui sur sa première saison complète en Endurance. Le Championnat du Monde d'Endurance commence le 16 avril à Silverstone (Royaume-Uni). Robert Kubica se dit "confiant" cette année malgré son bras droit toujours faible, en particulier pour ses premières 24 Heures du Mans, qui auront lieu les 17 et 18 juin.