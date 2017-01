La Rolls-Royce Phantom VII tire sa révérence

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Première Rolls-Royce dessinée sous l'ère BMW, en 2003, la Phantom VII tire sa révérence après quatorze ans de bons et loyaux services. Ce n'est pas une surprise puisque RR en avait fait l'annonce en février dernier. Mais avec la sortie du dernier modèle, une page se tourne.



Un modèle mythique, marquant la renaissance de RR

En 1998, Rolls-Royce, le plus prestigieux des constructeurs britanniques passait sous pavillon allemand, BMW et VW se partageant les droits de la marque. Seul maître à bord à partir de 2003, BMW faisait face à un sacré challenge : relancer une marque en perte de vitesse. Et l'objectif a été grandement atteint voire même dépassé.



Pour rappel, c'est le 3 janvier 2003 que la Phantom a été présentée officiellement. La somptueuse limousine a été dessinée par l'équipe de Ian Cameron et a été restylée en 2009.



Au cours de sa longue existence, de nombreuses éditions spéciales de la Phantom VII ont vu le jour comme la Serenity, la Limelight, la Zenith.



Phantom VIII : une nouvelle génération plus puissante ?

Pour la nouvelle génération de la Phantom, prévue pour 2018, on sait, grâce aux premières indiscrétions, que la limousine aura empattement plus long ainsi qu'un pare-chocs avant redessiné, offrant des entrées d'air plus larges.



On ignore encore ce que la future Phantom aura sous le capot mais cette huitième génération pourrait être dotée d'une version plus puissante de l'actuel V12 6,8 litres de la Phantom VII ou du V12 6,6 litres boosté de la nouvelle Dawn.



