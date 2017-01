Rossi a accidenté son Audi RS6

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Valentino Rossi a eu un léger accident de voiture durant ses vacances d’hiver, et son Audi RS6 a tout de même été assez endommagée.

Le multiple champion du monde italien a rencontré des petits soucis sur la neige.





Durant l’intersaison, Valentino Rossi ne s’ennuie pas. Entre deux championnats du monde MotoGP, la superstar de Tavullia aime profiter de ses vacances. Cette année, il a choisi d’aller faire un petit tour au sport d’hiver avec ses amis, et certains pilotes de la VR46 Academy. Mais à Madonna di Campiglio, une station italienne, la star de Yamaha a eu quelques petites contrariétés.

Petite glissade

Selon plusieurs médias, dont Tuttosport et Periodismo del Motor, l’idole de sa discipline a glissé à faible allure sur une route enneigée. Aucun bobo physique n’est à déplorer, mais la voiture du pilote a subi quelques sérieux dégâts : la jante a été brisée, le pare-chocs arrière a été éraflé et les diffuseurs et échappements (Akrapovic) ont souffert. Preuve que ce genre d’incidents peut toucher tout le monde. Même les meilleurs pilotes de la planète. Preuve, aussi, que Rossi n’est peut-être pas aussi à l’aise sur la neige que son rival Marc Marquez.





605 chevaux

Le véhicule en question est une Audi RS6 Avant performance équipé d’un moteur V8 4.0 litres TFSI de 605 chevaux, un break de série comptant parmi les plus performants du marché –il peut abattre le 0 à 100km/h en 3,7 secondes-, dont le prix dépasse les 140.000 euros. La note de l’assurance risque donc d’être salée. Au contraire de la route que Rossi a empruntée.