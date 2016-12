Rumeurs : Fiat pourrait se séparer d'Alfa Romeo et Maserati !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Encore un nouveau rebondissement dans l'histoire de FCA ?





Près de 7 milliards de dollars de dettes

L'histoire du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) est faite de nombreuses cessions et acquisitions, et cela semble se poursuivre : selon les dernières rumeurs, le géant automobile américano-italien pourrait se séparer de plusieurs marques actuellement sous son giron.

En effet, selon un dernier rapport de l'américain Forbes, FCA pourrait vendre Alfa Romeo et Maserati, ainsi que l'équipementier Magneti Marelli. Objectif : alléger le bilan de l'entreprise qui a affiché près de 7 milliards de dollars (environ 6,7 milliards d'euros) de dettes, lors de la clôture de son troisième semestre 2016.





Vers une restructuration du groupe FCA ?

FCA a été formée en 2014 après la fusion des groupes Fiat et Chrysler, afin de sauver ce dernier de la faillite. En Amérique, les marques Jeep et Ram affichent des bénéfices grâce à la vente des 4x4, pick-ups et SUV très prisés outre Atlantique, tandis que d'autres marques du groupe voient leurs modèles disparaître tels que les Dodge Dart et Chrysler 200.

Alors qu'Alfa Romeo et Maserati reviennent dans la course grâce aux Stelvio et Levante, les deux marques pourraient bien sauver FCA en trouvant de nouveaux acquéreurs. La vente de l'équipementier Magneti Marelli, qui fournit de nombreux constructeurs sur le marché et génère des dizaines de milliards chaque année, pourrait également être un élément-clé du redressement du groupe.

Il y a quelques années, le groupe Volkswagen avait exprimé son intérêt pour acquérir Alfa Romeo, mais il semblerait que le scandale du Dieselgate survenu depuis ait un peu bousculé les plans du groupe allemand... Affaire à suivre.