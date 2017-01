Salon de Detroit 2017 : La future Mercedes-AMG au moteur de F1 de 1.000 chevaux

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Attendue pour 2018 au mieux, la première hyper-sportive Mercedes-AMG offre une première véritable image après la présentation en catimini au CES de Las Vegas la semaine passée.





Annonce furtive

Lors de la conférence de presse du stand Mercedes-Benz au Salon automobile de Detroit ce lundi 9 janvier 2017, la priorité était donnée à AMG fêtant ses 50 ans plutôt qu’au nouveau Classe E Coupé. Si l’on découvrait la mise à jour de la sportive GT adoptant la calandre de la GT R inspirée de la 300 SL Panamericana de 1952, le plus intriguant était un niveau au-dessus.

Tobias Moers, directeur de la branche d’Affalterbach, a voulu souligner cet anniversaire en donnant un avant-goût du porte-drapeau : “Ce n’est pas un secret, nous travaillons sur un hypercar AMG de route avec un groupe moteur de F1 modifié”. L’annonce avait été initialement réalisée lors de la soirée Mercedes précédant le Mondial de l’Automobile, dans une présentation privée à la piscine Molitor de Paris le 27 septembre dernier.

La première image officielle de la future Mercedes-AMG Project ONE





F1 inside

Mais le dirigeant allemand apporte une information sur ce qui est désormais nommé “Project ONE”, qui taira certaines rumeurs, et en déclenchera d’autres. La puissance de l’hypercar AMG soufflera “plus de 1.000 chevaux” confirme T. Moers, qui ajoute que “l’autonomie électrique sera de 25 kilomètres, via un puissant et efficient moteur sur l’essieu avant issu de la F1”. Une différence par rapport à la W07 championne 2016 et des autres Formule 1, ne pouvant se mouvoir à la seule propulsion électrique.

“Avec ceci, vous obtenez la plus fascinante voiture biplace ayant foulé la route” conclut-il, dans un message directement adressé au duo Aston Martin/Red Bull préparant sa concurrente AM-RB 001, aussi puissante mais poussée par un traditionnel V12 atmosphérique, mais affichant 1.000 kg théoriques. En y ajoutant la Ferrari LaFerrari, la F1 disposera ainsi de son trio de tête routier Mercedes/Red Bull/Ferrari.

Entre 100 et 150 exemplaires de la Mercedes-AMG Project ONE devraient être produits à partir de la fin 2018, pour un tarif qui dépassera les 2 millions d’euros.